國民黨北市議員財產申報曝光 陳錦祥房地最多、債務逼近2億

台北市議長陳錦祥。（資料照）

2023/03/02 15:06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕監察院今日公布最新一期台北市議員財產申報資料，公布的14名國民黨議員（含今年初立委補選獲勝的王鴻薇），個個資產驚人，存款、股票及保險眾多，前議長陳錦祥雖是房地大王也是「欠債大王」，持有房地最多超過50筆，債款近2億元；副議長葉林傳「事業做很大」，事業投資超過5千萬元。

立法院去年5月三讀通過《公職人員財產申報法部分條文修正案》，明定直轄市議員、縣市議員比照正副總統、五院院長、立委、直轄市長等公職人員，上網公告財產申報資料，並公告至其喪失原申報身分後一年。此次監察院公布財產資料的申報日期為去年11月1日。

尋求議長連任失利回歸議員身分的陳錦祥，持有42筆土地涵蓋雙北及基隆市，15筆房屋、存款24萬餘元、事業投資330萬元。現任議長戴錫欽持有4筆土地和2筆房屋，存款87萬餘元，其子女名下有51筆股票；副議長葉林傳則有5筆土地、12筆房屋，存款392萬餘元及價值602萬餘元的保險，債務141萬餘元。

至於松山信義區議員，秦慧珠持有1筆土地、2筆房屋，存款及保險皆有200多萬元，債務近2千萬元、事業投資500萬元。徐巧芯夫妻倆存款458萬餘元、1筆房屋登記在丈夫名下，以及基金價值202萬餘元、債務1600萬餘元。

內湖南港區議員，吳世正則持有19筆房地，存款173萬餘元、股票及基金各有90萬多元及270萬元，價值407萬的保險及41筆股票，債務多達4300多萬元。李明賢名下無土地房屋，持2輛車，存款1340萬餘元、債務42萬多元。

闕枚莎持有13筆土地、4筆房屋，存款174萬餘元，股票價值29萬多元、債務1688萬多元。游淑慧持有4筆房地，存款608萬餘元，基金價值4百多萬元且有一筆黃金存摺32萬餘元，73筆股票、債務177萬多元。

北投士林區議員，陳重文持有7筆土地及3筆房屋，存款雖將近2500萬元，他與太太信貸有4千多萬，而太太名下數千筆股票，相當驚人。汪志冰6筆房地皆在新北市三重區，存款992餘元、基金價值2873萬多、持有13筆股票。

北投士林區議員張斯綱持有1筆土地、4筆房屋、一輛名車，存款1321萬餘元以及價值520萬元的保險，債務則有1465萬餘元。大安文山區議員耿葳名下沒有房地，1輛車、存款65萬餘元及債務22萬餘元。

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