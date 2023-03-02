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    首頁　>　臺北市

    藍委陳以信關切留任原因 馮世寬曝陳建仁交辦任務

    新任閣揆陳建仁上任已滿一個月，退輔會主委馮世寬是留任的閣員之一；國民黨立委陳以信今在立院質詢時關切，陳建仁有無交代新的任務，馮世寬表示，陳建仁向他表示「把榮民照顧好」。（記者塗建榮攝）

    新任閣揆陳建仁上任已滿一個月，退輔會主委馮世寬是留任的閣員之一；國民黨立委陳以信今在立院質詢時關切，陳建仁有無交代新的任務，馮世寬表示，陳建仁向他表示「把榮民照顧好」。（記者塗建榮攝）

    2023/03/02 15:14

    〔記者吳書緯／台北報導〕新任閣揆陳建仁上任已滿一個月，退輔會主委馮世寬是留任的閣員之一；國民黨立委陳以信今在立院質詢時關切，陳建仁有無交代新的任務，馮世寬表示，陳建仁向他表示「把榮民照顧好」，他也向陳回覆「我會的」。

    立法院外交及國防委員會今邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。陳以信質詢時詢問，馮世寬在內閣改組中留任，陳建仁有無跟馮談過新的任務以及希望推動的事務。

    馮世寬說，陳建仁在電話中希望他留任，而且知道他正推動很多工作，也希望繼續推動，並把榮民照顧好，在電話中簡單跟他說了這些。陳以信追問，沒有新任務交代？

    馮世寬表示，陳建仁沒有交代任何任務，但「把榮民照顧好」已經是很大的任務，退輔會家大業大、照顧的人也多，今天假如問他擔任主委這3年都做了些什麼，他會說越做越不夠，時間越長越知道自己的不足，所以在各方面都會努力，會帶動退輔會有新的面貌，讓榮民有新的感覺。

    陳以信打探，所以陳建仁要馮世寬留任「馬上就答應」。馮世寬回憶，他不是馬上就答應，沒有立即回答，而是說「報告院長，有其他指示嗎？」，陳建仁說沒有，「你把榮民照顧好」；馮世寬則回覆陳建仁：「好的、我會的」。

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