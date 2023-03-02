聯合國婦女大會下週登場 台灣31民團參與邊會史上最高

第67屆聯合國「婦女地位委員會」大會（CSW）下週將於紐約登場，外交部NGO事務會執行長王雪虹今天在例會說明外交部與婦權會籌畫的「台灣性別平等週」活動規劃。（記者呂伊萱攝）

2023/03/02 14:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕第67屆聯合國「婦女地位委員會」大會（CSW）下週將於紐約登場，外交部與婦權會籌畫的「台灣性別平等週」系列活動也將同步移師美國擴大舉辦，國科會首位女性副主委陳儀莊將赴美出席。此外，今年台灣有31個民間團體參與NGO CSW平行論壇，數量達到史上新高，將從多元面向和國際社會分享台灣推動性平經驗、交流發聲。

外交部NGO事務會執行長王雪虹今天在例會表示，今年聯合國CSW大會是疫擊後首度恢復舉辦實體會議，主題為「數位時代下，透過創新、技術變革與教育促進性別平等與女性賦權」。外交部自2020年起和婦權會共同辦理「台灣性別平等週」（Taiwan Gender Equality Week），今年系列活動亦將前往紐約舉辦，呈現台灣在科技與性平等優勢領域的努力及成果。

首場活動是3月7日的「科技女力台灣之夜」（台北時間3月8日上午8時），將在駐紐約辦事處登場。王雪虹透露，我國新銳設計師王子欣將發表科技時尚創作，為與會者帶來結合科技、藝術、環保永續並展現數位經濟前景的時尚饗宴。

王雪虹續指出，紐約辦事處也將在將在3月9日晚間6時30分（台北時間3月10日上午7時30分）舉辦「台灣主場論壇」，國科會副主委陳儀莊將與全球性平夥伴分享我國政府推行多年的科技性別化創新行動。

王雪虹提到，女力專案執行3年至今，相當強調公私協力，而今年我國共有31個民間團體參與NGO CSW平行論壇，探討台灣運用科技提升婦女在醫衛、防暴等領域的福祉，與國際社會分享推動性平與婦權的經驗與成果。例如台灣護理學會、彩虹平權大平台、全球小紅帽協會等，都將赴美參與實體會議，把握全球疫後重啟交流的契機，讓台灣女力持續向國際發聲。

王雪虹歡迎各界在活動期間，追蹤婦權會推特@WomensRightsTW，另女力之夜和台灣主場論壇活動都將在外交部YouTube和FB直播，歡迎按讚與分享，一同推播台灣科技女力。

第67屆聯合國「婦女地位委員會」大會（CSW）下週將於紐約登場，外交部與婦權會籌畫「台灣性別平等週」活動也將移師美國舉行，也將進行線上直播。（外交部提供）

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