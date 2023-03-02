接見加拿大駐台代表 蔡英文：盼支持台灣加入CPTPP

蔡英文總統今接見加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）時表示，期盼加拿大能夠支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」 （CPTPP）， 共同創造更豐碩的合作成果。（總統府提供）

2023/03/02 14:37

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統今接見加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）時表示，台加「投資促進及保障協議」已於上個月啟動正式談判，顯示兩國持續深化夥伴關係，期盼加拿大能夠支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」 （CPTPP）， 共同創造更豐碩的合作成果。

蔡英文表示，倪傑民從去年9月上任以來非常活躍，10月也陪同加拿大國會議員訪問團來到總統府，很高興在防疫規範進一步放寬後，能在總統府正式歡迎倪傑民來台履新。

蔡英文指出，這幾年來，台灣和加拿大在各領域持續深化合作，上個月共同宣布台加「投資促進及保障協議」（FIPA）啟動正式談判，顯示彼此的夥伴關係正在穩定向前邁進，台加在經濟領域具有高度互補性，期待加拿大能支持CPTPP，共創更多繁榮。

蔡英文表示，我們看到加拿大在「印太戰略」所宣示的新政策方向，展現對台海和平穩定的重視，也提及將持續加強跟台灣的夥伴關係，她要再次感謝加拿大政府對台灣的重視和支持，台灣願意貢獻心力，與加拿大及所有理念相近的夥伴，共同維護印太地區的安全、穩定和繁榮。

加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民表示，台灣與加拿大間的穩固關係是基於雙方擁有的共同價值，包括對民主治理、人權、性別平等和包容、以規則為基礎的國際秩序，還有國內法治的承諾。

倪傑民認為，誠如蔡總統所言，兩國經濟高度互補為雙方帶來巨大利益，也能創造更多共同利益，加拿大很期待進一步強化台加之間經貿及商務夥伴關係，特別在強化供應鏈安全方面，希望能做到淨零碳排、綠能，以及數位化。

倪傑民說，加拿大也非常期待強化兩國人民關係，這也是雙邊關係的重要基礎，作法包括加強文化交流、教育交流、國會外交，以及原住民族間更深入的接觸與交流等，加拿大近期發布了新版印太戰略，這為加國提供了政策框架和戰略方向，以利與台灣進一步交往，加深雙方寶貴的關係。

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