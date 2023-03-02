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    政府「助產」補助女性凍卵？ 薛瑞元坦言有討論但卡在這規定

    民進黨立委高嘉瑜（左）今（2）日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢衛生福利部長薛瑞元（右）。（擷取自國會頻道直播）

    民進黨立委高嘉瑜（左）今（2）日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢衛生福利部長薛瑞元（右）。（擷取自國會頻道直播）

    2023/03/02 15:01

    〔記者楊丞彧／台北報導〕總統蔡英文自2016年上任以來，我國少子女化對策經費大幅提高，從2016年的150億元大幅成長到今年度編列超過1000億元，盼讓年輕一代「願婚、敢生、樂養」。針對中央政府補助女性凍卵之建議，衛生福利部長薛瑞元今（2）日坦言，這部分雖有在討論，但主要問題仍出在《人工生殖法》規定，條件必須是「夫妻」。

    民進黨立委高嘉瑜今天在立法院社會福利及衛生環境委員會問及，衛福部是否有規劃補助年輕女性進行凍卵？她希望中央能夠「拋磚引玉」，給予適度補貼跟誘因。

    對此，薛瑞元回應，這部分現在仍在討論與規劃中，且會涉及《人工生殖法》規定。若是年輕女性想要凍卵，有需求者不會僅限於「夫妻」。然而，《人工生殖法》有個未解開的問題在於，相關規定限於「夫妻」。因此，就這部分可能還要再做進一步規劃，看是否要分階段進行（補助）。

    事實上，去年6月知名律師呂秋遠即指出，「妳的卵子，不是妳的卵子」。呂解釋，女性想要冷凍卵子，政府不會干涉；但若要解凍卵子使用，就必須要在「已婚狀態」下。若為單身，是沒辦法使用的。因此他當時就呼籲立委，應儘速推動《人工生殖法》修法。

    凍卵示意圖。（資料照）

    凍卵示意圖。（資料照）

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