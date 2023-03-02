美宣布售台2款戰機飛彈 馮世寬：更有信心保護台灣安全

退輔會主委馮世寬2日出席立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢。（記者塗建榮攝）

2023/03/02 14:35

〔記者吳書緯／台北報導〕美國政府今天批准最新對台軍售案，項目為F-16戰機所使用「AGM-88B、AIM-120C」2型飛彈。飛行員出身的退輔會主委馮世寬今表示，美方不但出售載台，也售台飛彈，對於國軍戰力增長有很明顯的提升，對於保衛台灣領土、周邊海域，「增大了我們的信心」。

立法院外交及國防委員會今邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。會議途中適逢美國國防部安全合作局（DSCA）於華府時間3月1日宣布，美國國務院已批准6.19億美元的對台軍售案，這筆涉及F-16戰機的軍售案，內含200枚「AIM-120-C8」中程空對空飛彈、100枚「AGM-88B」反輻射飛彈等，並進入「知會國會」程序，預計一個月後生效。

民進黨立委趙天麟質詢時，詢問曾是空軍飛官，也擔任過國防部長的馮世寬有關這筆軍售案的意義；馮世寬指出，美國不但把載台（戰機）賣給台灣，也把飛彈賣給台灣，對於台灣的戰力增長有很明顯的提升，對於保衛台灣領土、周邊海域，「增大了我們的信心」。

趙天麟詢問馮此筆軍售是否能消除「疑美論」的觀點？馮世寬說，向他從飛行開始，所有的飛行載具都是美國製造的，從來沒有聽過美國威脅論，美國將戰機賣給台灣，也是台灣週邊海域遇到許多危險的狀況，希望增強台灣的防禦能力，不牽涉到美國要不要來幫台灣打仗，應該是要國人凝聚信心，國軍有能力在載具賣給台灣以後，更有信心保護台灣安全。

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