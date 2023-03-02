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    靈骨塔詐騙集團漏網之魚 為養酒店妹再起爐灶被逮

    詐騙集團的周嫌被警方查獲。（記者劉慶侯翻攝）

    詐騙集團的周嫌被警方查獲。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/03/02 14:22

    〔記者劉慶侯／台北報導〕曾是靈骨塔詐騙集團成員的34歲周姓男子，去年7月因他的林姓大哥被逮，周男僥倖逃脫。原本想洗心革面，開多元計程車的他，因結交酒店妹，為了生活開銷，只得招攏昔日同夥再起爐灶，結果還沒開張就被警方查獲。周嫌等4人因涉及以往詐欺案件，訊後被依法送辦。

    警方表示，林姓主嫌對外都以竹聯幫天蠍堂大哥自稱，並在新北市板橋區開設「龍辰人本」禮儀公司，專門鎖定退休或獨居的老年人。誆騙對方投資靈骨塔，案經北市警萬華分局蒐報，查出有5人上當，損失高達1500餘萬。去年7月間將林嫌等5人檢肅逮捕。

    警方說，周男隸屬林嫌旗下幹部，警方抓捕行動當日，周男正好在外誆騙被害人，所以僥倖逃脫成為漏網之魚。事後他認為應該沒有被警方蒐證列為查緝對象，索興開起白牌多元計程車跑單，狀似改邪歸正。

    不料他結識一名酒店妹妹當女友，對方近年因疫情沒班上，所以只能靠周男提供每月3萬元的接濟支援，以致僅靠跑計程車的周男入不敷出，生活拮据。

    警方調查，周男最後決定將昔日四散的詐騙集團重新招集起來，重拾舊業幹靈骨塔詐騙，並在二月間設立新公司，以亂槍打鳥方式四處打電話誆騙，結果被在追溯案情的萬華分局盯上。

    警方專案人員經循線追查，日前前往北市大安區、桃園市，逮捕周男在內的3男1女，起獲買賣合約書等證物。由於周男等人昔日涉及多起詐騙案，雖然周辯稱「還沒開張」，警方偵訊後，仍依詐欺罪將4嫌移送法辦。

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