佛訥支持麥卡錫訪台 盼蔡總統若到華府務必造訪傳統基金會

蔡英文總統今接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.），兩人擁抱。（總統府提供）

2023/03/02 14:52

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統今接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.），佛訥表示，他非常支持眾議院議長麥卡錫造訪台北，一位無黨派人士也投書美國重要報紙，建議邀請蔡總統訪問華府，若能促成，請蔡總統務必到訪「傳統基金會」。

蔡英文說，還記得去年2月在總統府與佛訥博士見面，當時需要透過「外交泡泡」模式。現在，全球疫情趨緩，非常歡迎佛訥博士和「經濟自由指標」研究經理金凡中（Anthony Kim）先生再次來訪，也期待未來能像疫情發生前一樣常常在台灣見面交流。

蔡英文表示，今年是「傳統基金會」創立50週年，她要藉此機會特別感謝佛訥博士和「傳統基金會」，長期以來對台美關係的重視和支持，「傳統基金會」是美國的重要智庫，每年發布的「經濟自由度」報告一直是各國政府精進經濟政策的重要參考資料。

蔡進一步指出，台灣在今年度的經濟自由度評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳成績，接下來，我們會繼續努力，打造自由、開放及公平的經貿環境，也會和民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。

蔡英文說，希望台灣和美國未來進一步達成「雙邊貿易協定」（BTA）以及「避免雙重課稅協定」（ADTA），深化經貿夥伴關係，同時提升產業競爭力。

佛訥表示，非常榮幸再次來台北與蔡總統見面，也讚賞蔡總統與其團隊、台灣政府及人民，獲得全球經濟自由度評比第4名的佳績，這是台灣歷來最高的排名，這對於政府之間及人民之間的關係都很重要；他也讚許蔡總統與政府團隊高度關注於推動全球民主化，並與美國各機構密切合作。

佛訥提到，近年美國政界人士跨黨派高度支持更緊密的台美關係，他深受鼓舞，去年美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，近期美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席和重要成員到訪台灣，台灣外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄10天前也訪問美國，顯見加強台美關係的廣度是橫跨政治光譜的共識。

佛訥表示，他在擔任「傳統基金會」會長的37年間，非常自豪曾與台灣多位前任總統共同合作，制定、通過並落實「台灣關係法」，這部法律規範台美特別關係。

佛訥強調，他的老朋友麥卡錫已表達造訪台北的意願，他非常支持，他認識一位無黨派人士撰文投書美國重要報紙，建議與其麥卡錫眾議長訪台，不如邀請蔡總統訪問華府，到眾議院演講，如果此行能夠促成，他也想請蔡總統務必到訪「傳統基金會」。

蔡英文總統今接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.），佛訥表示，非常支持眾議院議長麥卡錫造訪台北。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法