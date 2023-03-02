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    日媒稱9成退役軍官赴中賣情報 鄭運鵬點名國民黨黃復興黨部

    鄭運鵬指出，台灣的確有出賣國防機密的人，且無法以間諜和叛國罪處理。（資料照）

    鄭運鵬指出，台灣的確有出賣國防機密的人，且無法以間諜和叛國罪處理。（資料照）

    2023/03/02 14:33

    〔記者陳政宇／台北報導〕針對日本經濟新聞以「台灣未知的真面目」為題進行連載報導，指出高達9成退役軍官提供中國情報，立院民進黨團幹事長鄭運鵬今（2）日指出，他不相信有這麼高的數據，但台灣的確有出賣國防機密的人，且無法以間諜和叛國罪處理，尤其是國民黨黃復興黨部整天跑中國，讓國人和國際都有所疑慮。

    日經報導，高達9成退役軍官前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態。立院外交國防委員會成員、民進黨立委劉世芳今日受訪表示，國防部或退輔會主委馮世寬皆已否認，並沒有所謂的九成，這數據太誇張，但可能有這樣的事實，從2016到2023年，確實有退役或除役將領涉案，國防部或退輔會應強化保防，將保護國家機密列為最大重點。

    鄭運鵬則回應，他不相信台灣有高達9成的退役將官會賣國，但這的確有滿高的指標性，尤其是國民黨黃復興黨部裡面的將官，會公開做這樣的行為， 讓國人懷疑，也讓國際懷疑。

    他一直提醒這些退將，不要讓國際誤會，好像台灣有一群人，尤其是身負著國防機密和安全的退役將領會去出賣台灣的國家安全機密，「是有指標性的人在做」。

    鄭運鵬說，他也相信國防部絕大多數的現役將領和官士兵，都會謹守分寸和國家安全，但退將比較麻煩，在國際上造成這些誤解，希望這些指標性的人物應該要有所節制，保持、捍衛自己的尊嚴，國民黨黃復興黨部整天跑中國，讓國際、國內都有疑慮，造成國際誤解對台灣和他們都沒有任何好處。

    鄭運鵬指出，他不認為有9成這麼高的比例，但台灣的確有出賣國防機密的人，且無法以間諜和叛國罪處理，的確在法制和法院判決上要更嚴格。例如幾週前有法院判決「中國人適用國賠」，但現在兩岸特殊狀況，很多法律和法院判決不合時宜，會讓有意出賣國家安全機密的人認為有機可乘，得到很多好處，但受到處罰很少，這點也請法院多加油。

    至於，馮世寬稍早聞此報導時爆粗口，鄭運鵬緩頰，馮世寬不僅是退役高階將領．也當過國防部長，站在捍衛國軍、台灣、中華民國的立場，對於這樣的報導一定是很痛心，不相信有這麼高比例，但台灣一定有退役將領出賣國防機密，國內和國際也在阻止這樣的狀況，因為大家對台灣安全即國際安全這點都有共識，「馮世寬有時個性比較耿直，大家言語上不要太計較，相信他是出於捍衛國軍尊嚴的方向」。

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