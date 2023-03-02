首跨雙直轄市「2023雙北城市馬拉松」 3/5登場

「2023雙北城市馬拉松」交通管制時間。（記者劉慶侯翻攝）

2023/03/02 14:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣體育運動競技協會將於3月5日（星期日），舉辦橫跨雙北市的「2023雙北城市馬拉松」，起點將自北市市府廣場起，行經仁愛路、金山南路、新生高架道路、市民高架道路及河濱自行車道，終點則為新北市政府市民廣場等路段，北市警察局屆時將實施交通管制，禁止車輛通行。

台北市警局表示，相關管制時間及路段如下：

一、3月4日22時起至翌（5）日8時止：管制市府路（松高路至松壽路）全線車道。

二、3時30分至7時30分：管制新生高架南往北全線車道。

三、4時至6時30分：管制仁愛路（逸仙路至敦化南路）中間車道（含公車專用道）。

四、4時至7時：管制仁愛路（敦化南路至金山南路）中間車道（含公車專用道）。

五、4時30分至7時：管制新生北路（長安東路至金山北路）、金山北路（市民大道至新生北路）北往南全線車道及金山南路（仁愛路至新生高架入口）南往北內側2線車道。

六、5時至8時：市民高架道路往西（建國南路、重慶北路出口匝道）封閉、市民大道往東（環河北路入口匝道、金山北路出口匝道）封閉。

警方表示，活動期間，用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，警方規劃改道動線如下：

一、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛仁愛路南、北側慢車道或忠孝西路。

二、「原新生高架道車流」請改道行駛中山北路、建國高架道路。

三、「原市民高架道車流」請改道行駛市民大道平面車道、忠孝東西路。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內的公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用北市公共運輸處網站查詢相關資訊。

「2023雙北城市馬拉松」路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

「2023雙北城市馬拉松」路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

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