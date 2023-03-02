美售我「AIM-120C-8」飛彈有多威？ 射程160公里超車我現役彈種

空軍官兵掛載現役AIM-120C-7飛彈。（資料照）

2023/03/02 13:36

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國務院批准總金額6.19億美元（約新台幣189.54億餘元）、內含200枚「AIM-120C-8」中程空對空飛彈及100枚「AGM-88B」反輻射飛彈的對台軍售案。進一步分析此案，「AIM-120C-8」為美軍現役最先進的中程空對空飛彈，不僅獲得日本、澳洲等國空軍青睞之外，其160公里的射程，亦超過我國同型舊彈種及國造「天劍二型」飛彈，高居國軍空對空飛彈之冠。

「AIM-120」飛彈為美國1980、1990年代研製的中程空對空飛彈，為「AIM-7」麻雀飛彈的後繼者，且比起後者的半主動雷達導引機制，「AIM-120」飛彈家族採主動雷達導引，射程達50至105公里左右，經過多年的改進，現已屬於相當成熟的精準彈藥，並成為各國美系戰機，以及部份歐系戰機的中程空對空飛彈主力。我國現役F-16戰機掛載的飛彈次型號，為「AIM-120C-5」及「AIM-120C-7」。

而美方即將售我的「AIM-120C-8」飛彈，又稱為「AIM-120D」，這款由美國軍火巨擘雷神（Raytheon）研製的飛彈，約自2008年起開始研發測試，現為「AIM-120」家族最新型號。除了美國海、空軍已確定採購之外，包括澳洲、日本等印太地區國家，亦已獲美方首肯，啟動採購作業。

對於「AIM-120C-8」飛彈性能，國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌受訪表示，「AIM-120C-8」中程空對空飛彈，等同於美軍最新款「AIM-120D」，其加裝GPS、適形前端天線等，除了提升導航精度、增加獵殺區範圍，反反制、抗干擾能力亦獲得提升。且這款飛彈可搭配我國F-16戰機的「聯合頭盔瞄準系統」及抬頭顯示器一同運用，使飛官得以快速鎖定目標並發射飛彈，其達160公里的射程，對於空軍反制長程目標助益甚大。

根據公開資料顯示，檢視我國空軍現役中程空對空飛彈性能，「AIM-120C-7」飛彈射程約105公里左右，國造「天劍2B」飛彈則約60公里左右，若增程型「天劍2C」飛彈服役，傳射程約100公里左右。換言之，「AIM-120C-8」飛彈若正式交付並服役，射程將可居空軍中程空對空飛彈之冠。

「AIM-120C-8」為美軍現役最先進的中程空對空飛彈，不僅獲得日本、澳洲等國空軍青睞之外，其160公里的射程，亦超過我國同型舊彈種及國造「天劍二型」飛彈，高居國軍空對空飛彈之冠。（圖：取自雷神公司網站）

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