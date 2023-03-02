前警政高官參與統戰活動？蔡俊章：不談政治，純粹藝文交流

蔡俊章應邀帶著自己兩幅兔年畫兔的畫作參加活動。（蔡俊章提供）

2023/03/02 13:18

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中國統戰活動驚見前警政高官 台灣基進：滲透新破口

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣基進今召開「中國統戰活動驚見台灣前警政高官，抗中民防又破洞」記者會，遭點名質疑的前警政署副署長蔡俊章表示，他純粹是應邀參與單純的藝術文化活動，只談畫畫，不談政治；對於台灣基進吳欣岱、張博洋等質疑他參加兩岸間線上活動涉及統戰，蔡俊章僅低調表示「不評論。」

人稱「警界儒將」的蔡俊章表示，他退休後全心投入畫畫創作，參加世界各地包括兩岸藝文活動時，從不談論政治，由於他曾擔任高雄市警局長，與劉里長熟識，這次是應邀帶著自己的兩幅兔年畫兔的畫作，參與應景的藝文交流活動，他強調自己從不涉及也不會談論政治。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，中共統戰手段層出不窮，今年2月，由鳳山區誠義里長劉啟芳牽線主辦，高雄鳳山與中國北京市西城區的線上連線慶元宵活動，前警政署副署長蔡俊章出席活動時不僅被中國媒體以「知名藝術家蔡俊章贈墨寶」介紹，相關新聞亦被高掛在國台辦網頁上。

吳欣岱說，《兩岸人民關係條例》第9條，雖規範國安情報政務副首長以上人員，不得參與中國黨務、軍事、行政或政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，但這種由台灣在地代理人在台灣本地所舉辦的統戰活動，似乎變成退休高官參加統戰活動的破口。

但據警界人士指出，蔡俊章8年前從警政署副署長退休後，全心投入水墨畫創作，經常舉辦大小畫展，尤其畫「蝦」堪稱一絕，畫作栩栩如生，包括游錫堃、李遠哲、林志玲等人都有收藏。

73歲蔡俊章是雲林虎尾人，是標準的農家子弟，從小就展露出藝術天分的他，小學時就曾參加繪畫比賽獲獎，但真正受到水墨畫啟蒙則是在就讀台中二中時期，當時年僅15歲的他在美術老師費熙帶領下，開始了自己的創作人生。

蔡俊章從警察大學畢業後，歷任澎湖縣、南投縣、台南縣、高雄市警察局長，8年前在警政署副署長任內退休，結束超過40年的警察人生，但在這40多年中，他總不忘忙裡偷閒創作，舉辦多次個展、聯展，去年虎年加上疫情，他還用畫筆刻畫出國人內心對老虎的敬畏與欣賞，並分送傳統觀念猛虎可以趨吉、避邪的祝福，盼疫情早日遠去，國泰民安。

蔡俊章應邀帶著自己兩幅兔年畫兔的畫作參加活動。（蔡俊章提供）

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