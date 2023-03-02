交通大考驗！北市忠孝東路復興南路3/4試辦行人專用時相

台北市忠孝東路、復興南路口，將於3月4日試辦行人專用時相。（記者蔡亞樺攝）

2023/03/02 13:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台灣交通亂象被封為行人地獄，為提升行人通行安全，台北市交通管制工程處選定車水馬龍的忠孝東路、復興南路口，將於3月4日傍晚5時至7時試辦行人專用時相，東區商圈的交通勢必面臨考驗，交工處將觀察試辦成效決定是否實施。

行人專用時相是指分離行人綠燈與行車綠燈的開啟時間，讓各方向行人綠燈集中在同一時間開啟，此時各方向行車燈就會開啟紅燈，該時相內，路口僅准行人通行，車輛均不得通行，目前台北市200多個路口已實施行人專用時相。

北市交通控制中心主任王耀鐸指出，忠孝東路、復興南路口鄰近忠孝復興捷運站與SOGO百貨，人潮眾多，容易有人車交織情形，因此東區商圈協會提出這樣的需求，以保障行人的通行安全，交工處經評估擇定人潮最多時段，於3月4日傍晚5時至7時試辦行人專用時相，將配行人秒數40至50秒。

王耀鐸表示，這也是交工處首度嘗試在這麼大型路口試辦行人專用時相，由於號誌秒數配給行人，代表通行汽機車輛要停等時間也會增加，擔心對東區交通影響，因此先試辦一天觀察成效。交工處呼籲行人及駕駛人於行經該路口時，確實遵循號誌燈號行止，行人行經路口時亦請成群結隊快速通過，以維持安全。

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