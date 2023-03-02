為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    交通大考驗！北市忠孝東路復興南路3/4試辦行人專用時相

    台北市忠孝東路、復興南路口，將於3月4日試辦行人專用時相。（記者蔡亞樺攝）

    台北市忠孝東路、復興南路口，將於3月4日試辦行人專用時相。（記者蔡亞樺攝）

    2023/03/02 13:13

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台灣交通亂象被封為行人地獄，為提升行人通行安全，台北市交通管制工程處選定車水馬龍的忠孝東路、復興南路口，將於3月4日傍晚5時至7時試辦行人專用時相，東區商圈的交通勢必面臨考驗，交工處將觀察試辦成效決定是否實施。

    行人專用時相是指分離行人綠燈與行車綠燈的開啟時間，讓各方向行人綠燈集中在同一時間開啟，此時各方向行車燈就會開啟紅燈，該時相內，路口僅准行人通行，車輛均不得通行，目前台北市200多個路口已實施行人專用時相。

    北市交通控制中心主任王耀鐸指出，忠孝東路、復興南路口鄰近忠孝復興捷運站與SOGO百貨，人潮眾多，容易有人車交織情形，因此東區商圈協會提出這樣的需求，以保障行人的通行安全，交工處經評估擇定人潮最多時段，於3月4日傍晚5時至7時試辦行人專用時相，將配行人秒數40至50秒。

    王耀鐸表示，這也是交工處首度嘗試在這麼大型路口試辦行人專用時相，由於號誌秒數配給行人，代表通行汽機車輛要停等時間也會增加，擔心對東區交通影響，因此先試辦一天觀察成效。交工處呼籲行人及駕駛人於行經該路口時，確實遵循號誌燈號行止，行人行經路口時亦請成群結隊快速通過，以維持安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰縣第一個「十字形斑馬線」 行人穿越路口「不用兩段式」
    2021/03/30 17:01

    彰縣第一個「十字形斑馬線」 行人穿越路口「不用兩段式」
    觀光大街台南海安路 啟動首處行人專用時相
    2018/10/27 09:42

    觀光大街台南海安路 啟動首處行人專用時相

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油

    狂銷百萬件 全台1/10女性必有「這件」！
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播