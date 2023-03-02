馮世寬批日媒新聞是分化國軍 揭露與前空軍司令不往來原因

日本經濟新聞報導稱高達9成的台灣軍官退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢；前國防部長、退輔會主委馮世寬今在立院駁斥此報導「胡說八道」。（記者塗建榮攝）

2023/03/02 13:17

〔記者吳書緯／台北報導〕日本經濟新聞報導稱高達9成的台灣軍官退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢；前國防部長、退輔會主委馮世寬今在立院駁斥此報導「胡說八道」，更指出目的是想分化軍民之間長年培養的協同合作。馮也透露，前空軍司令沈國禎現在已經與他不往來，就是因為媒體曾報導沈去中國，沈擔心影響他的前途，所以新聞所造成的分化很厲害。

退役上將、前空軍司令沈國禎於2016年11月與包含吳斯懷在內的多位退役上、中將共32名退將，合計53顆星星，前往中國出席孫中山誕辰150週年大會，在台下聽中國國家主席、中央軍委主席習近平演說，會場奏起中華人民共和國的國歌時也跟著起立，消息傳出後引發台灣輿論譁然。

立法院外交及國防委員會今邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。馮世寬進入會議時前面對媒體詢問日媒報導，直率回答「胡說八道」；國民黨立委吳斯懷質詢時指出，日本媒體公然羞辱退役將校，「為何要忍受日本人公開羞辱我們」？

馮世寬指出，他說一個案例是全國軍人都知道，前空軍司令沈國禎是他從小的夥伴，是他的wingman（僚機），當他的助手，但兩人現在已經不來往了，不是沈國禎不理他，而是沈國禎告訴他：「你一直在政府公部門，現在外面把我講成這個樣子，我怕影響你的前途」。

馮世寬感嘆，「你看這個分化多厲害」，他們之間的交情，不是一句、兩句話就能講完了，但現在連兩人的太太都沒來往了，「你看這個新聞的分化」。馮世寬說，日媒這個新聞想分化國軍官兵跟全國老百姓連結在一起團結的心，這是他個人看法是這樣，所以一定要把它澄清。

國民黨立委江啟臣也詢問日本經濟新聞報導的目的；馮世寬指出，目的是想分化軍民之間長年培養的協同合作。江再追問，台日應該是安全方面合作，難道是安全上有利益衝突的關係？馮世寬說，「他們之間可能有匪諜吧！」

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