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    網站兜售我戶政資料一筆2.98美元 國民黨團籲政府強化資安防護

    國民黨團今（2）日召開「駭、麵線、200億 唐鳳讓數位部成數位笑話」記者會，書記長謝衣鳯主持、總召曾銘宗、立委賴士葆出席。（記者王千豪攝）

    國民黨團今（2）日召開「駭、麵線、200億 唐鳳讓數位部成數位笑話」記者會，書記長謝衣鳯主持、總召曾銘宗、立委賴士葆出席。（記者王千豪攝）

    2023/03/02 12:32

    〔記者王千豪／台北報導〕個資外洩頻傳，從政府機關的戶政資料到民間企業的客戶資料等，造成民眾權益受損、人心惶惶。對此，立法院國民黨團今（2）日召開記者會，指出有網站兜售我國戶政資料，一筆竟然只要2.98美元，要求政府強化資安防護措施，確保國家安全跟個人資料的基本權益。

    國民黨團今（2）日召開「駭、麵線、200億 唐鳳讓數位部成數位笑話」記者會，書記長謝衣鳯主持、總召曾銘宗、立委賴士葆出席。

    賴士葆出示一張網頁截圖的手板表示，這是他們從暗網找到的簡體字、大陸的資料，相信調查局也會有這個資料，台灣2300多萬筆的戶籍訊息，一筆只賣2.98美金，不到一百元台幣，賣這麼便宜，且全部清楚，儘管調查局都說抓到了，但移送北檢就完了，調查局後續也沒有辦法。

    賴士葆指出，現在政府約有80萬4千多個相關網站，使用沒有安全認證的不安全頁面http，例如內政部、文化部、農委會轄下等相關單位的網頁，而不是使用安全認證的https，痛批數位部毫無作為，並呼籲數位部要好好發揮資訊安全署的功能。

    賴士葆還指控，個資外洩這幾個月裡，數位部並未就此議題進行討論，而是忙著爭取明年度的預算，根據內部的會議資料顯示，數位部長唐鳳說，把public code翻譯成公共建設就可以要錢，因為主計處說，公共建設的額度比較大。

    謝衣鳯指出，2022年內政部公布詐騙手法排行版，第一名是假網路拍賣，案件約6787件，詐騙集團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就人間消失；第二名是假投資，利用從網路竊取的電話資料，發簡訊詐騙，高達金額34億元；第三名則是解除分期付款，損失金額高達6.8億。

    謝衣鳯說，數位部今年的公務預算是56.7億，前瞻預算是160億，總共200多億的預算，希望唐鳳能夠真正解決國家面臨的問題，例如國家的資安防護計畫在哪裡？公務系統的資安應變怎麼做？以及台灣未來數位發展的應用要怎麼辦等等。

    曾銘宗表示，去年8月數位部成立之後，各界寄予厚望，希望解決資安的問題，沒有想到這段期間資安問題越來越嚴重。以歐洲來講，他們為了保護個資，最高的罰鍰是2千萬歐元，或是營業額的百分之四，但數位部成立至今卻一點功能都沒有。

    對此，曾銘宗代表國民黨團提出兩點訴求，第一、請政府強化資安防護措施，確保國家安全跟個人資料的基本權益；請政府督導各產業強化資安，確保產業跟消費者的權益。

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