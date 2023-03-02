南投立委補選》號召青年返鄉投蔡培慧 林靜儀：為南投爭一口氣

民進黨立委林靜儀（中）、青年部主任阮俊達（前排左一）與南投青年「陪慧團」代表2日召開「南朋友站出來，3/4 回家投票」記者會，呼籲民眾踴躍投票。（記者張嘉明攝）

2023/03/02 12:25

〔記者陳昀／台北報導〕南投縣第二選區立委補選倒數熱戰中，蔡英文總統、民進黨主席賴清德明將在選前之夜為黨籍候選人蔡培慧助講，民進黨青年部今也召開「『南』朋友站出來回家『投』票」記者會號召返鄉投票。立委林靜儀也呼籲，這是南投非常重要改變的機會，這票投下去南投會不一樣，拜託大家投票、催票、幫忙監票。

青年部主任阮俊達表示，青年部的國務青團隊2月組成「陪慧團」密集前往南投輔選，深刻感受到南投需要改變，南投是台灣的心臟，有最優美的自然資源跟景觀、深厚的歷史跟文化，卻一直沒有用心服務選民、具備視野和想法的立法委員，而蔡培慧其實就是最好人選，蔡把故鄉南投和鄉親放在心中的初衷從沒有改變過，拜託大家出門投票，南投才有改變的機會。

「國務青」成員林同學說，她前往助選時，很多長輩看到他們都說南投需要年輕人，而產業、醫療、社福、教育等結構上的改變，只有蔡培慧做得到並提出政見；出身南投的陳同學也說，他深愛家鄉，但南投的環境讓他不得不花費更多時間或租屋成本，他從高中就前往台中唸書，而後因為薪資水平、建設等沒有改變，令他害怕未來，因此希望大家支持最關心年輕人的蔡培慧，讓她能改變南投。

去年成功攻下台中第二選區立委補選的林靜儀表示，蔡培慧上屆雖然是不分區立委，但她幾乎都待在南投，沒有人會懷疑她對南投建設、法案的幫忙有多用心和疼惜，林明溱聲稱自己有30年政績，但大家都看到，南投缺乏創業發展環境、年輕人只能離鄉發展，交通也不方便，林明溱還好意思說為南投做了什麼？

林靜儀指出，這是南投很重要的改變機會，過去南投沒有好的縣長、立委，但拜託大家再辛苦一次回去投給蔡培慧，為南投爭一口氣，這票投下去南投會不一樣，拜託大家去投票、去催票、去監票，這是台灣地方政治改變的機會。

民進黨立委林靜儀南投青年「陪慧團」代表2日召開「南朋友站出來，3/4 回家投票」記者會，呼籲民眾踴躍投票。（記者張嘉明攝）

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