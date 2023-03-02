台北市人口仍未達250萬大關 蔣萬安：難一蹴可及

台北市政府原預估全市人口可望於2月底、3月初恢復到250萬人大關，但遲遲未達標；市長蔣萬安今日表示，人口增加雖難一蹴可及，但會盡力讓人才來台北市。圖為蔣萬安今天早上到建國北路二段建北加油站體驗加油服務。（記者田裕華攝）

2023/03/02 11:27

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市人口數於去年3月底跌破250萬人，市政府原預估，隨著國際淨遷徙數轉正，許多除籍人口恢復戶籍後，可於今年2月底、3月初就會恢復到250萬人大關，但至今仍未達標；對此，市長蔣萬安今（2）日表示，後續會推出居住、教育、生養各方面政策，使台北市人口逐步增加，雖難一蹴可及，但會盡力讓人才來北市。

台北市人口數去年跌破250萬人大關，最低曾僅剩246萬932人，依法須少一席副市長及副秘書長，當時市府說明係因疫情導致許多市民滯留國外以致遭除籍，而隨疫情解封，去年下半年國際淨遷徙數轉正、人口數開始正成長。

市府原預計至今年2月底、3月初，總人口數就會恢復到250萬人大關，但根據北市民政局最新統計，台北市人口數截至2月底為249萬133人，相較1月底的248萬8043人僅增加2090人，距市府目標、250萬人還有近1萬人的差額。

蔣萬安今參訪社會企業「建北加油站」會前受訪時表示，人口成長趨緩有很多原因，當然仍希望能夠讓更多人才來到台北、留在台北市，因此未來會持續推出如居住、教育、生養等各方面政策，希望吸引更多人口，使台北市人口逐漸增加。

蔣萬安強調，目前總人口數是朝增加趨勢前進，但目標不僅只是恢復到250萬人，且此也非能一簇可及，北市府將盡全力吸引更多人才來台北市。

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