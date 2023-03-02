30公斤安毒藏3D列印機跨境走私 台美成功執行綠丘行動2嫌被判刑

台、美成功執行綠丘行動，周言愷、林晁毅分別被依運輸毒品罪各判5年8月、5年2月。（資料照）

2023/03/02 11:30

〔記者溫于德／台北報導〕毒品通緝犯周言愷涉嫌在台遙控林晁毅，將30公斤安非他命毒品夾藏在3D列印機內，打算從美國走私至澳洲販賣，從中牟利80倍價差，刑事局國際科獲報，與美國、澳洲共組Operation Greenhill（綠丘行動）專案，由美國國土安全調查署先在洛杉磯查扣到這批安毒，國際科隨後在國內逮捕2嫌，士林地院近日審結，依運輸第二級毒品罪分別判周有期徒刑5年8月、林5年2月，扣案毒品均銷燬。可上訴。

起訴指，周、林兩男明知不能持有、運輸安非他命，竟聯手澳洲籍男子「TORUS DOOR」、暱稱「Threemabee」等人企圖販賣，先由周男尋找金主出資訂購30公斤安非他命；期間，「TORUS DOOR」約定雙方要在馬來西亞商討運輸細節，周男卻因為毒品前科並遭通緝而無法出國。

周男因此改指示林男於去年5月20日前往馬來西亞，與2名澳洲籍男子討論毒品出口級包裝事宜，林男並將手機交給周男，以方便與「TORUS DOOR」聯繫；林男另依指示要求一名陳男負責在美國買3D列印機以夾藏安非他命運輸到指定地點。

去年7月15日，這批30公斤重的安非他命準備從美國洛杉磯運往澳洲，已被美方掌握，台灣刑事局國際科也接獲情資監控，台、美、澳因此談妥，美方查扣毒品同時，國際科立刻同步執行搜索並逮人；這項名為綠丘行動的專案，成功執行。周、林遭士林地檢署依毒品罪嫌起訴，滯留美國的陳男則被發布通緝。

士院審理時，周、林均認罪，合議庭審酌兩人明知安非他命是會戕害人類身心的二級毒品，竟為貪圖私利共同參與運輸並意圖販賣，助長毒品散布，並考量周位居主要聯繫角色，犯罪參與程度比林高，依法分別量刑。

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