補班日1年6次惹民怨 人事總處：明年僅有3次

內政部長林右昌2日出席立法院內政委員會審查「國定假日法草案」等案並備詢。（記者塗建榮攝）

2023/03/02 11:17

〔記者黃靖媗／台北報導〕今年補班日高達6天，引起不少民眾抱怨補班日過多。民進黨立委羅美玲今日於內政委員會質詢時詢問，未來幾年是否也會遇到補班多日的問題？內政部長林右昌表示，今年狀況較為特殊，有6個彈性放假日，但據他了解，未來5年內，大概不會有像今年一樣的狀況發生。

立法院內政委員會今日排審「國定假日法」，羅美玲於質詢時指出，今年有許多連休假期，但補班日也多達6天，政府訂定補班日的美意原是希望民眾及早規劃節日，藉此活絡經濟，沒想到卻讓民眾有很多怨言。

林右昌表示，彈性放假其實也是回應社會過去希望假期能連續的要求，今年的狀況比較特殊，有6個彈性放假的節日，據他的瞭解，在未來的5年內，不會有像今年的狀況發生，應該只會有1到3次的彈性放假狀況。

行政院人事行政總處培訓考用處長陳月春進一步說明指出，未來5年，民國113年至118年，他們初步排了以後，補班日大概都是3次以內，不會有像今年這種特殊的狀況，明年補班日會有3次，分別為小年夜、中秋節、國慶日，後年補班日只有小年夜1次。

陳月春也表示，今年6次的補班日，引起民眾很多不同的意見，人事總處也在收集意見，會就可行方案做評估與檢討，由於彈性調整放假也會涉及到勞動部、教育部、金管會、交通部等相關主管機關，他們的主管業務的事項，所以人事總處也會找各個部會來做研議。

行政院人事行政總處培訓考用處長陳月春指出，未來5年，民國113年至118年，他們初步排了以後，補班日大概都是3次以內，不會有像今年這種特殊的狀況，明年補班日會有3次，分別為小年夜、中秋節、國慶日，後年補班日只有小年夜1次。（圖擷取自國會直播）

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