「紅色海灘」北竹圍、南知本 軍方下週起兩棲登陸攻防演練

軍方2020年漢光演習在台中甲南海灘進行聯合反登陸作戰，陸軍M60A3戰車與CM33甲車火砲齊發殲滅假想敵目標。（資料照）

2023/03/02 11:36

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應中國對可能對台採取兩棲登陸攻擊，軍方決定自下週起在全台被列為「紅色海灘」的區域，進行兩棲登陸的模擬攻防及運補演練，第一階段已選訂在北部的竹圍海灘以及東南部的台東知本海灘進行。

根據國防部發佈的演習通報指出，海軍將在3月8日至9日期間，在竹圍漁港及鄰近地區進行演練，也將於4月12至13日在台東知本海灘進行演練。這兩項演練均由151艦隊來執行，由於151艦隊就是負責兩棲登陸丶運補任務的海軍艦隊，預料就是針對中國可能對台進行兩棲登陸作戰的攻防演練。

此外，國防部另一項發佈的演習通報指出，海軍192艦隊（負責掃佈雷任務）將在3月27至31日期間，在台灣西南海域進行操演，這項演習的管制區域呈現V字型，研判應與海上機動快速佈雷及掃雷，開闢安全航道任務有關。

美國學者專家過去曾經示警，共軍若武力犯台，全台有14個共軍可能的登陸海灘，也就是所謂的「紅色海灘」，但美方學者專家與我國軍方認知的地點，兩者並不相同。

華府智庫「2049計畫」研究員易思安（Ian Easton）在2017年發表的《中共攻台大解密》書中曾提到，如果共軍武力犯台，有14個可能在台灣的登陸點，包含金山（北）、金山（南）、林口、海湖（桃園蘆竹）、翡翠灣、福隆、頭城、壯圍、羅東、宜蘭、布袋、台南、林園、加祿堂。

易思安在書中提到， 台中具備港口和機場，且被高地和山脈包圍，頗具戰略地位，是台灣南北向交通必經之處，一旦攻佔這座城市，就能將台灣一分為二，切斷北部和南部主要部隊之間的聯繫，雖然台中海灘不適合登陸，但改成登陸附近的河口三角洲或許還行得通。

國軍在屏東加祿堂海岸進行「聯興操演」，陸戰隊搭乘AAVP7登陸搶灘。（資料照）

軍方漢光演習過去在台中甲南海灘進行聯合反登陸作戰，蔡英文總統曾親自校閱，並聽取時任第五作戰區指揮官王興禮中將說明操演狀況。（資料照，軍聞社提供）

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