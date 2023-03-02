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    首頁　>　臺北市

    被追問228 蔣萬安「背稿」狂跳針：引以為戒、坦然面對

    台北市長蔣萬安日前以市長身分為228事件道歉，但後續風波不斷，今（2）日如「背稿機」，面對諸多提問一概跳針回應，對於過往歷史都會「記取教訓、引以為戒」，「坦然面對、還原真相、撫平傷痕、促進社會和解」。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安日前以市長身分為228事件道歉，但後續風波不斷，今（2）日如「背稿機」，面對諸多提問一概跳針回應，對於過往歷史都會「記取教訓、引以為戒」，「坦然面對、還原真相、撫平傷痕、促進社會和解」。（記者田裕華攝）

    2023/03/02 11:16

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安日前以市長身分為228事件道歉，但後續風波不斷，國民黨市議員鍾沛君提案停辦官方活動、民進黨議員王世堅要求以蔣家後代身分道歉；對此，蔣萬安今（2）日如「背稿機」，面對諸多提問一概跳針回應，對於過往歷史都會「記取教訓、引以為戒」，「坦然面對、還原真相、撫平傷痕、促進社會和解」。

    蔣萬安前天在台北市228事件76周年紀念會上，以「市長身分」表示「我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意」，但事後被二二八國家紀念館打臉，強調二二八事件並非因天馬茶房附近的緝菸事件導致。

    蔣萬安今參訪社會企業「建北加油站」，會前受訪時表示，身為台北市長對於過往歷史，都會記取教訓、引以為戒，未來持續傾聽228家屬聲音，台北市政府相關局處必會持續挖掘相關歷史素材，對於受難家屬現實處境所遇困難，也會盡最大力量給予幫忙。

    而對於王世堅喊話蔣萬安以蔣家後代身分向家屬道歉，蔣萬安空話回答將「坦然面對、還原真相、撫平傷痕、促進社會和解」，「希望接觸228受難家屬心聲及意見」，再跳針稱市府「必會持續挖掘相關歷史素材予以公開、完整呈現」。

    再被追問是否以蔣家後代道歉？蔣萬安持續「背稿」跳針稱，將坦然面對過往歷史，盡可能公開相關史料、使之完整呈現，也希望盡可能照顧228受難家屬，並盡最大努力撫平過往傷痕、達到社會促進和解。

    至於鍾沛君提案要求明年停辦官方追思會？蔣萬安認為，中央及地方縣市政府每年都會舉辦228追思會，台北市文化局會尊重各界多元聲音，持續精進228活動舉辦方式，持續為包容尊重的社會努力。

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