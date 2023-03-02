民調：3成2民眾滿意法官 8成4認檢察官受政治力影響

台灣公民人權聯盟籌備處代表陳為祥說明民調結果。（記者吳政峰攝）

2023/03/02 11:03

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣公民人權聯盟籌備處2日召開「司法信心年度民意調查記者會」，代表兼發言人陳為祥表示，民調顯示僅有32.7%的民眾滿意法官表現，84.7%的人認為檢察官辦案會受政治力影響，滿意4年來的司法改革的比例只有30.4%，相信司法公正更只有34.9%。陳為祥強調，民調結果凸顯民眾不信任司法，是欲角逐2024年總統大位者不可迴避的問題。

民調顯示，30.4%的民眾滿意4年來的司改；34.9%認為台灣司法公正；32.7%滿意法官表現。認為司法不公正的原因，35.3%認為「法官亂判」；20.8%為「司法對有錢有權者有利」；16.5%認「政治力」介入；4.8%認「檢察官亂起訴/不起訴」；4.7%為「法條老舊未與時俱進」。

陳為祥指出，本次特別對檢察官議題進行民調，57.6%認為檢察官享有終身保障並不適合；84.7%認為檢察官辦案受政治力影響；60.8%認為檢察官辦案過程會收賄；67%認為檢察官辦案過程會濫用權力；69.7%認為檢察官一人就可決定起訴與否不適當；78.6%認為檢察官應在3-6個月內偵結案件。

對於刑事案件的處理，70.8%滿意警察表現；49.8%滿意檢察官表現；32.7%滿意法官表現。

陳為祥強調，民調時點在行政院前發言人陳宗彥事件爆發前，否則民調結果可能更為負面。他認為，民調凸顯民眾不信任司法，司改遲不見效，如何改善，是欲角逐2024年總統大位者無可迴避的議題。

台灣永社副理事長黃帝穎表示，陳宗彥10多年前的監聽譯文、檢方內部簽分公文，都是檢方內部資料，竟然外流爆料，進行政治鬥爭，重創人民對檢察官的信任。台灣陪審團協會理事長鄭文龍表示，台灣司法最大的問題，就是不斷向德國取經，導致結構扭曲，衍生出怪獸制度；而從國外立法例子來看，許多的偵查主體為警察，而非如台灣，把偵查權的發動交給檢察官。

監所關注小組理事長陳惠敏指出，檢察官信任度高於法官，卻又被認為可能受到利益誘惑或政治影響，顯示民眾對檢察官的不信任與期待；台灣韜略策進協會副理事長張宇韶直言，人民若失去對法律體系的信任，或對體制內改革沒有認同感，不僅是人民的「法感情塌陷」，也可視為是憲政國家的「合法性危機」與「司法失靈」。

台灣公民人權聯盟籌備處公布司法滿意度民調。（記者吳政峰攝）

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