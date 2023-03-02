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    美方出售2款F-16彈藥 國防部：彰顯我預囤作戰需求強化防衛韌性

    美國政府今天批准最新對台軍售案，項目為F-16戰機所使用「AGM-88B、AIM-120C」2型飛彈。國防部對美方軍售決定表示誠摯感謝，並且特別提到除可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，並達到預囤作戰需求強化防衛韌性。圖為空軍在漢光演習期間執行「夜間潛力裝掛作業」，F16戰機在洞庫停機坪上掛載了AIM-120中程空對空對空飛彈（上，白色彈頭罩）等各型飛彈。圖：取自中華民國空軍臉書專頁。

    美國政府今天批准最新對台軍售案，項目為F-16戰機所使用「AGM-88B、AIM-120C」2型飛彈。國防部對美方軍售決定表示誠摯感謝，並且特別提到除可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，並達到預囤作戰需求強化防衛韌性。圖為空軍在漢光演習期間執行「夜間潛力裝掛作業」，F16戰機在洞庫停機坪上掛載了AIM-120中程空對空對空飛彈（上，白色彈頭罩）等各型飛彈。圖：取自中華民國空軍臉書專頁。

    2023/03/02 11:11

    〔記者吳書緯／台北報導〕美國政府今天批准最新對台軍售案，項目為F-16戰機所使用「AGM-88B、AIM-120C」2型飛彈，總價達6.19億美元。國防部對美方軍售決定，表示誠摯感謝，這2型飛彈均為空軍已完備作戰能力的彈種，並針對部分功能強化升級，除可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，並達到預囤作戰需求強化防衛韌性。

    美方先前曾提醒日本丶南韓及台灣，在應對中國軍事威脅時，可會面臨彈藥不足的問題，必須有效解決，日本也因此要在幾處軍基地興建大型的彈藥庫，國防部此次特別提到「預囤作戰需求」，預料也與美方提醒台灣要注意彈藥備儲充裕有關。

    國防部今表示，美國政府於美東時間3月1日就「AGM-88B、AIM-120C」等2型飛彈，金額6億1900萬美元對台軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

    國防部指出，面對中共常態性派遣軍機與無人機襲擾我防空識別區，影響台灣空域行動自由，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯的感謝。

    國防部指出，本次美方同意供售之2型飛彈，均為空軍已完備作戰能力之彈種，並針對部分功能強化升級，除可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，亦彰顯我預囤作戰需求強化防衛韌性，備戰而不求戰、自助而後人助之自我防衛決心。

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