為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    美宣布售台二款F-16戰機飛彈 國防部：可有效應對共軍威脅挑釁

    AIM-120飛彈（上）正面圖。（資料照）

    AIM-120飛彈（上）正面圖。（資料照）

    2023/03/02 11:01

    〔記者涂鉅旻丶吳書緯／台北報導〕美國國防部安全合作局（DSCA）於華府時間3月1日宣布，美國國務院已批准6.19億美元（約新台幣189.54億餘元）的對台軍售案，這筆涉及F-16戰機的軍售案，內含200枚「AIM-120-C8」中程空對空飛彈、100枚「AGM-88B」反輻射飛彈等，並進入「知會國會」程序，預計一個月後生效。

    根據美國國防部安合局發布資訊，這項軍售案包含100枚「AGM-88B」反輻射飛彈、23枚HARM訓練用彈、200枚「AIM-120-C8」中程空對空飛彈、 4組「AIM-120C-8」制導部件，26組「LAU-129」多用途發射器，另還包括多項上述二種飛彈的模擬、訓練零組件及耗件，以及各式軟、硬體。

    國防部今（2）日表示，美國政府於美東時間3月1日就「AGM-88B、AIM-120C」等2型飛彈，金額6億1900萬美元對臺軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

    我國國防部今日表示，這項軍售案正進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。面對中共常態性派遣軍機與無人機襲擾我防空識別區，影響台灣空域行動自由，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯的感謝。

    國防部指出，本次美方同意供售的二型飛彈，均為空軍已完備作戰能力的彈種，並針對部分功能強化升級，除可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，亦彰顯我預囤作戰需求強化防衛韌性，備戰而不求戰、自助而後人助之自我防衛決心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美新一波32億元對台軍售 國防部感謝：有助維持陸軍裝備妥善
    2022/07/16 07:37

    美新一波32億元對台軍售 國防部感謝：有助維持陸軍裝備妥善
    美售台MQ-9B無人機 軍方：發價書明年3月前可獲得
    2021/12/22 17:00

    美售台MQ-9B無人機 軍方：發價書明年3月前可獲得

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    獨家》立委當面爭取F-16V等軍購提早交貨 美方認為可考慮
    2021/10/16 12:28

    獨家》立委當面爭取F-16V等軍購提早交貨 美方認為可考慮
    岸置魚叉飛彈射程達250公里 國防部：強化不對稱戰力
    2020/10/27 11:19

    岸置魚叉飛彈射程達250公里 國防部：強化不對稱戰力

    狂銷百萬件 全台1/10女性必有「這件」！
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播