美宣布售台二款F-16戰機飛彈 國防部：可有效應對共軍威脅挑釁

AIM-120飛彈（上）正面圖。（資料照）

2023/03/02 11:01

〔記者涂鉅旻丶吳書緯／台北報導〕美國國防部安全合作局（DSCA）於華府時間3月1日宣布，美國國務院已批准6.19億美元（約新台幣189.54億餘元）的對台軍售案，這筆涉及F-16戰機的軍售案，內含200枚「AIM-120-C8」中程空對空飛彈、100枚「AGM-88B」反輻射飛彈等，並進入「知會國會」程序，預計一個月後生效。

根據美國國防部安合局發布資訊，這項軍售案包含100枚「AGM-88B」反輻射飛彈、23枚HARM訓練用彈、200枚「AIM-120-C8」中程空對空飛彈、 4組「AIM-120C-8」制導部件，26組「LAU-129」多用途發射器，另還包括多項上述二種飛彈的模擬、訓練零組件及耗件，以及各式軟、硬體。

國防部今（2）日表示，美國政府於美東時間3月1日就「AGM-88B、AIM-120C」等2型飛彈，金額6億1900萬美元對臺軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

我國國防部今日表示，這項軍售案正進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。面對中共常態性派遣軍機與無人機襲擾我防空識別區，影響台灣空域行動自由，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯的感謝。

國防部指出，本次美方同意供售的二型飛彈，均為空軍已完備作戰能力的彈種，並針對部分功能強化升級，除可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，亦彰顯我預囤作戰需求強化防衛韌性，備戰而不求戰、自助而後人助之自我防衛決心。

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