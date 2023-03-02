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    首頁　>　臺北市

    中國統戰活動驚見前警政高官 台灣基進：滲透新破口

    台灣基進台北市黨部主委吳欣岱及高雄市議員張博洋等人，今（2）日舉行「中國統戰活動驚見台灣前警政高官，抗中民防又破洞」記者會，針對前警政署副署長蔡俊章等人參加兩岸間線上活動提出質疑。（記者叢昌瑾攝）

    台灣基進台北市黨部主委吳欣岱及高雄市議員張博洋等人，今（2）日舉行「中國統戰活動驚見台灣前警政高官，抗中民防又破洞」記者會，針對前警政署副署長蔡俊章等人參加兩岸間線上活動提出質疑。（記者叢昌瑾攝）

    2023/03/02 11:01

    〔記者陳政宇／台北報導〕高雄市鳳山區今年2月與中國北京舉行線上元宵活動，前警政署副署長蔡俊章亦受邀出席，近日又傳出里長團訪中會見國台辦主任宋濤。對此，台灣基進今（2）日召開記者會呼籲，里長赴中標準應與公務人員一致、在台灣本地參與中國有統戰性質的慶典應納禁止，以及修法將民防團的組成由村里長改為村里幹事。

    中共統戰手段層出不窮，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，今年2月，由鳳山區誠義里長劉啟芳牽線主辦，高雄鳳山與中國北京市西城區的線上連線慶元宵活動，蔡俊章出席活動時不僅被中國媒體以「知名藝術家蔡俊章贈墨寶」介紹，相關新聞亦被高掛在國台辦網頁上。

    吳欣岱質疑，中國統戰在解封之際傾巢而出，許多在馬政府時期因疫情暫緩的線，如今陸續牽起來了，政府如何因應？

    吳欣岱說，《兩岸人民關係條例》第9條，雖規範國安情報政務副首長以上人員，不得參與中國黨務、軍事、行政或政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，但這種由台灣在地代理人在台灣本地所舉辦的統戰活動，似乎變成退休高官參加統戰活動的破口。

    吳欣岱強調，由於警政署主掌全國警政人事、警務民防教育訓練機制；基層里長屬於民防團組建基層，一旦體系遭到滲透，戰爭來臨時可能無法發揮效用，且里長因無連任限制，中國透過統戰收買恐效益更高。

    她舉例，台北市內湖區發生曾任蔣萬安後援會幹事長的落選里長，因選舉期間贈送中國快篩劑而遭《反滲透法》移送，但該法僅限選舉期間得以作用，台灣需要更全面的規範來防止基層統戰。

    前警政署副署長蔡俊章。（資料照）

    前警政署副署長蔡俊章。（資料照）

    台灣基進台北市黨部主委吳欣岱及高雄市議員張博洋等人，今（2）日舉行「中國統戰活動驚見台灣前警政高官，抗中民防又破洞」記者會，針對前警政署副署長蔡俊章等人參加兩岸間線上活動提出質疑。（記者叢昌瑾攝）

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