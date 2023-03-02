南投立委補選》國民黨公布選前之夜、遊行掃街規劃

南投縣立委補選4日將投票，國民黨今天上午召開記者會預告明日「選前之夜」造勢以及下午遊行掃街活動規劃情形。（記者施曉光攝）

2023/03/02 09:45

〔記者施曉光／台北報導〕南投縣立委補選4日將要投票，國民黨今天上午召開記者會預告明日「選前之夜」造勢以及下午遊行掃街活動規劃情形，國民黨文傳會主委洪孟楷表示，這是一場抹黑與反抹黑的選擇，黨意與民意的選擇，更是一場3個月臨時空降與30年在地經營的選擇，呼籲所有南投縣立委第2選區的鄉親要做出智慧的選擇。

洪孟楷說，一個稱職的民代，在中央可以監督，在地方能夠建設，國民黨南投縣立委補選候選人林明溱絕對是最優質的選擇，這場立委補選是民進黨主席賴清德上任後的第一戰，綠營所有步數都已經出盡，他要問賴清德，有必要為一場選舉抹黑到這種程度嗎？民進黨沒有任何招數，只能拿對手的頭相並搭配抹黑文字做文宣，太小看南投縣民的智慧了！

洪孟楷還說，他是南投縣子弟，明晚會擔任選前之夜主持工作，台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、台北市立委王鴻薇參選的選前之夜，都是由他擔任主持人並且勝選，希望林明溱可以延續一樣的氣勢，迎接最後勝利。

國民黨發言人楊智伃指出，去年3月3日發生全台大停電，造成全台參550萬戶受損，很多民眾困在電梯裡面，甚至有人離世，民進黨執政讓人民蒙灰，只有造謠與抹黑，國民黨要守護南投、守護台灣。

她指出，明天下午4點半開始的大遊行，將從南投文化中心出發，包括國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、國民黨智庫執行長柯志恩，將全程陪同大家一起行走，最後走到選前之夜的舉辦地點南投體育場前廣場，包括蔣萬安與桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠等藍營地方首長都將站台助講。

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