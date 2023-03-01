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    春雨解旱無望！降雨「南創新低、北創新高」 3月上旬雨量偏少

    南部水情吃緊。圖為未來一週降雨趨勢，中央氣象局預估未來10天中南部晴到多雲、沒有降水訊號。（中央氣象局提供、資料照；本報合成）

    南部水情吃緊。圖為未來一週降雨趨勢，中央氣象局預估未來10天中南部晴到多雲、沒有降水訊號。（中央氣象局提供、資料照；本報合成）

    2023/03/01 22:56

    〔記者陳心瑜／台北報導〕南部遭逢大旱，高雄氣象站去年整年度降雨是24年來最低，降水不及歷年平均的5成，台南氣象站則是24年來次低，僅次於2003年。中央氣象局預估未來10天中南部晴到多雲、沒有降水訊號，下週一（6日）是24節氣的驚蟄，傳統認為驚蟄春雷響後也代表春雨變多，但氣象局預估3月上旬「雨量偏少」。氣象專家也認為，就算3月份南部降下春雨，對水情幫助也不大，近期恐難脫離缺水狀態。

    中央氣象局統計，去年度台南氣象站整年降雨為1001毫米、高雄站則是971毫米，分別只有年平均的57％（台南年平均為1742毫米）、49％（高雄站年均1968毫米）。

    中央大學大氣科學系兼任副教授、前氣象局氣象預報中心主任吳德榮說，無法預報南部何時會下雨，只能說中南部「很缺、非常缺水」，3月進入春天，大家也許會期待春雨挹注，但3、4月的雨量並不多，就算今年降下的春雨雨量在正常範圍內，南部還是會處於缺水狀態，因為缺的量是去年累積下來，而春雨的量本來就占1年的量比例並不高，梅雨跟颱風雨才是南部降雨最大宗。

    據氣象局統計，每年5月到9月的梅雨和颱風及外圍環流降雨占中南部全年降水約8到9成。要等梅雨挹注才有辦法紓解旱象。

    吳德榮說，氣象預報有其侷限，且可預估春雨幫助不大，因此人為的調控很重要，他形容「這是台灣的宿命」。

    氣象局最新氣候預報指出，3月上旬台灣各地為逐漸回暖的穩定天氣，雨量偏少。3月、4月漸入春天，西半部易有局部霧發生的機會，大陸冷高壓強度逐漸減弱，南方暖空氣勢力漸漸增強，當南、北勢力於台灣附近交鋒時，為春雨重要來源之一，5月起逐漸進入梅雨季，若鋒面在台灣附近徘徊，容易帶來降雨，並有伴隨雷雨或豪大雨發生的機會。預測3到5月的雨量偏少到正常，但少雨機率有逐月降低趨勢。

    統計也顯示「南部創新低、北部創新高」的怪象，相較南部各測站去年度降水創新低，但北部各測站包括淡水、鞍部、台北、基隆、彭佳嶼、蘇澳和宜蘭氣象站等北部和東北部的人工氣象站的降水量，去年降水都是10年以來的新高，至於新竹站則是10年來次高，中央氣象局長鄭明典解釋，仍在誤差值內，並不算特別，台灣降水很大一部分是地形影響，會有不均勻的狀態，至於北部各人工測站創下10年來雨量新高，是因為這個冬天受到一波波東北季風吹拂的影響。

    未來一週天氣部分，氣象局預報員廖經翔指出，大陸冷氣團今晚南下，影響至後天清晨，北台灣明天整天偏冷，中南部地區早晚也冷，西半部須留意下探11度的低溫；第二波冷空氣緊接於週六白天到下週一影響，期間北台灣白天相對稍回溫，各地早晚偏冷，中南部日夜溫差大、達12度。

    南部面臨大旱，曾文水庫蓄水率只剩23％多，恐怕要等梅雨挹注才有辦法紓解旱象。（資料照）

    南部面臨大旱，曾文水庫蓄水率只剩23％多，恐怕要等梅雨挹注才有辦法紓解旱象。（資料照）

    南部水情吃緊。圖為未來一週降雨趨勢，中央氣象局預估未來10天中南部晴到多雲、沒有降水訊號。（中央氣象局提供）

    南部水情吃緊。圖為未來一週降雨趨勢，中央氣象局預估未來10天中南部晴到多雲、沒有降水訊號。（中央氣象局提供）

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