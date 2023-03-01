行政院長陳建仁宴請綠委 聚焦普發現金、全動法修法

行政院長陳建仁今晚宴請民進黨籍立委，交換、溝通意見。（記者田裕華攝）

2023/03/01 22:13

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期開議，各委員會召委出爐，行政院長陳建仁今晚（1日）首度與民進黨籍立委餐敘。據轉述，會中針對行政、立法的政策和法案交換意見，聚焦疫後特別條例預算案的推動，並觸及國防部預告修正「全民防衛動員準備法」所引發的爭論。

陳建仁今晚邀請民進黨籍立委餐敘，時間長達2個多小時。與會者包含陳建仁、行政院副院長鄭文燦、行政院祕書長李孟諺、行政院政務委員兼發言人羅秉成，以及立法院民進黨團幹部柯建銘、鄭運鵬、吳琪銘，內政委員會成員莊瑞雄、伍麗華、賴品妤、黃世杰，外交國防委員會的蔡適應、劉世芳、何志偉，經濟委員會的邱議瑩、陳亭妃，衛環委員會的蘇巧慧。

柯建銘會後受訪說，民進黨長期以來有個傳統，開議以後由行政院長請吃飯，這次分為4個梯次，最主要是行政院和立法院有一些意見要交換、溝通，總體來說都是在談重要的政策以及法案，「大家就像一家人一樣，氣氛非常融洽」，不拘形式、自由發言，本次餐敘對未來行政、立法溝通有很大的幫助。

對於國防部近日預告修正的「全民防衛動員準備法」，柯建銘說，總統府及行政院今天都已經發表新聞稿，針對被誤解部分說明清楚，這法案沒有一定的時程表，還沒有正式送來立法院，造成很多誤解和在野黨攻擊，「這我們要避免」。

柯建銘說，國防部對「全動法」有一些想要修的部分，但也還沒送到行政院去，不是很成熟，不需要造成誤解，希望能繼續溝通。

柯建銘強調，陳建仁今天餐敘的目的，就是行政院和立法院之間如何協調、整合與溝通，這本來就有一定的機制在，都是很完整的，沒有問題。

蔡適應說，陳建仁非常有心，今天向立委們拜託，希望儘速通過中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例已三讀通過，下個階段是特別預算案送到立院審查，希望黨團成員也一起努力，讓全民儘速領到普發6000元。

蔡適應說，陳建仁會中傾聽立委們的意見，同時也表達個人看法，是一位溫暖的行政院長，用餐過程非常愉快，大家都對未來行政、立法部門的合作、默契深具信心。

蔡適應指出，羅秉成也說明「全動法」修法，現在僅止於公告、徵詢各界意見的階段，至於動員16歲以上高中職生與大學生則是現行法律就有的，草案內容都可以再討論。

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