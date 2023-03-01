南部水情嚴峻！春季雜作灌溉免驚 農水署多元管道取水

農水署說，南部玉米等春季雜作溉灌多元管道取水，從埤塘、溪流、區排、水井等抽水引入渠道。（資料照）

2023/03/01 19:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕南部降雨量創30年來新低，嘉南地區農業用水也面臨挑戰，今年1月一期稻作已採取全面節水措施並補償，3月尚有4.2萬公頃的春季雜作也需灌溉，將節省約一半的水庫用水，改從埤塘、溪流、區排、水井等多元管道抽水引入渠道，讓土地濕潤、種子發芽，完成農耕任務。

農委會農水署副署長陳衍源說，南部地區尤其嘉南平原等面臨曾文、烏山頭等水庫蓄水量吃緊問題，今年當地1.9萬公頃一期稻作已辦理全面節水措施，每公頃補助9萬6千元補貼農民，但接下來3月面臨春季雜作，包含高粱、玉米、甘藷等，約4.2萬公頃也有灌溉需求。

陳衍源說，中央氣象局預估，接下來半個月內嘉南地區降雨機率不高，不過，春季雜作不像水稻，不用一直供水，只要土壤濕潤讓種子發芽之後，作物就可生長，因此，目前採取相關抗旱作業，從多元管道取水，包含溪流、埤塘、區排、水井等，再投入灌溉渠道，藉此省下春季雜作最少用水量的約一半水庫用水，讓農民跟民眾一起共體時艱。

陳衍源指出，這波抗旱灌溉作業今天（1日）啟動，先從嘉南大圳的南幹線系統開始提供（新化、佳里、麻豆等3個分處）直到8日，接著9日到16日提供北幹線系統（新營、嘉義、朴子等3個分處）等，面對南部這次以560天沒有大雨，盼達成這波艱難抗旱與灌溉任務，維持農民生計。

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