為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    南部水情嚴峻！春季雜作灌溉免驚 農水署多元管道取水

    農水署說，南部玉米等春季雜作溉灌多元管道取水，從埤塘、溪流、區排、水井等抽水引入渠道。（資料照）

    農水署說，南部玉米等春季雜作溉灌多元管道取水，從埤塘、溪流、區排、水井等抽水引入渠道。（資料照）

    2023/03/01 19:16

    〔記者吳柏軒／台北報導〕南部降雨量創30年來新低，嘉南地區農業用水也面臨挑戰，今年1月一期稻作已採取全面節水措施並補償，3月尚有4.2萬公頃的春季雜作也需灌溉，將節省約一半的水庫用水，改從埤塘、溪流、區排、水井等多元管道抽水引入渠道，讓土地濕潤、種子發芽，完成農耕任務。

    農委會農水署副署長陳衍源說，南部地區尤其嘉南平原等面臨曾文、烏山頭等水庫蓄水量吃緊問題，今年當地1.9萬公頃一期稻作已辦理全面節水措施，每公頃補助9萬6千元補貼農民，但接下來3月面臨春季雜作，包含高粱、玉米、甘藷等，約4.2萬公頃也有灌溉需求。

    陳衍源說，中央氣象局預估，接下來半個月內嘉南地區降雨機率不高，不過，春季雜作不像水稻，不用一直供水，只要土壤濕潤讓種子發芽之後，作物就可生長，因此，目前採取相關抗旱作業，從多元管道取水，包含溪流、埤塘、區排、水井等，再投入灌溉渠道，藉此省下春季雜作最少用水量的約一半水庫用水，讓農民跟民眾一起共體時艱。

    陳衍源指出，這波抗旱灌溉作業今天（1日）啟動，先從嘉南大圳的南幹線系統開始提供（新化、佳里、麻豆等3個分處）直到8日，接著9日到16日提供北幹線系統（新營、嘉義、朴子等3個分處）等，面對南部這次以560天沒有大雨，盼達成這波艱難抗旱與灌溉任務，維持農民生計。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    插秧期慘遇寒害+風害！秧苗大片枯死 稻農欲哭無淚
    2023/03/01 17:32

    插秧期慘遇寒害+風害！秧苗大片枯死 稻農欲哭無淚
    高雄水情嚴峻！陳其邁：5月才會再下雨 3、4月須共體時艱
    2023/03/01 13:30

    高雄水情嚴峻！陳其邁：5月才會再下雨 3、4月須共體時艱
    水情嚴峻 仁愛鄉霧社水庫蓄水率跌破3成
    2023/02/28 16:55

    水情嚴峻 仁愛鄉霧社水庫蓄水率跌破3成
    南化水庫蓄水率跌破5成 南水局持續「最小化」調控策略
    2023/02/28 13:17

    南化水庫蓄水率跌破5成 南水局持續「最小化」調控策略
    曾文水庫去年降雨量比百年大旱少 多管齊下嚴控出水量
    2023/02/26 18:03

    曾文水庫去年降雨量比百年大旱少 多管齊下嚴控出水量
    南台灣水情嚴峻 1666萬噸多元水源灌溉春季雜作
    2023/02/26 13:15

    南台灣水情嚴峻 1666萬噸多元水源灌溉春季雜作
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播