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    北市今年行人死亡車禍8成自身違規 警：長者應加強用路觀念

    北市今年行人交通事故自身存有違規情形偏高。（記者劉慶侯翻攝）

    北市今年行人交通事故自身存有違規情形偏高。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/03/01 19:03

    〔記者劉慶侯／台北報導〕根據台北市交通大隊統計，自今年迄今2月24日止，共發生24小時內死亡的道路交通事故計15件，造成15人死亡，較去年同期發生11件、死亡11人，增加4件4人；其中與「行人」有關交通事故計8件最多，警方也呼籲民眾要注意自身違規問題。

    北市警交通警察大隊分析肇事特性表示，在8件與行人有關交通事故當中，7件行人自身存有違規情形，違規比例達87.5%，其違規類型為「行人不依號誌指示穿越道路」或「行人擅自穿越車道」。

    警方進一步分析年齡層，8件行人均為65歲以上年長者，又以80-89歲區間計5件5人最多，且自身均存有違規情形。

    警方研判可能因高齡年長者自身認知功能及身體反應能力退化，再加上較少機會接觸交通安全教育或法規宣導，安全用路觀念不易養成，容易出現違規行為。

    北市警局為此，為維護行人用路安全，今年1月份加強取締車輛行經行人穿越道違規不暫停禮讓行人優先通行計1322件，另取締行人違規計1705件。

    警方呼籲民眾駕車行經行人穿越道務必減速慢行，轉彎時容易出現視覺死角，應確定無往來車輛並禮讓行人後再行通過，另外也多加關心家中長輩外出活動情形，適時指引正確交通安全觀念。

    北市警表示，民眾應注意：一、過路口應依號誌指示穿越。二、秒數足夠才可安全通過，警方曾調查年長者走1個車道大約需要5秒，通過4個車道約需要20秒以上較安全。三、穿越路口前務必轉頭左右查看。

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