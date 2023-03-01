建中畢旅校方證實1師25生確診 北市教育局提醒仍須落實防疫

台北市建國中學上週畢業旅行傳出群聚確診。（資料照，記者羅沛德攝）

2023/03/01 18:19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕正值畢業旅行旺季，台北市建國中學上週畢業旅行群聚確診，返家後陸續有學生確診，校方接獲共有25名學生及1名老師確診，大多是輕症在家休息；台北市教育局提醒，參加畢旅搭乘遊覽車時須全程戴口罩，用餐採公筷母匙，以落實防疫。

最嚴重1班32名學生有14人確診

建中於2月21日至24日舉辦畢業旅行，4天3夜行程前往台南、高雄、墾丁等，校方指出，上週五畢旅結束後，學生透過網路表單回報健康狀況，有1個班級共32名學生，在上週五晚間11人確診，上週六又有3人確診，一班就有14人確診，加上其他班級零星確診個案，此次有25名學生及1位老師確診。

校方表示，健康中心職員一一致電關心師生的健康，大多是輕症，經過休息身體狀況已有緩解，目前依照防疫規定在家隔離，預計明天之後就可以解隔復課，之後再行補課。校方強調，旅途中搭乘遊覽車都有全程戴口罩，用餐皆使用公筷母匙，並每日量測體溫，遵照政府防疫措施。

教育局副局長陳素慧表示，學生如果出發前有呼吸道症狀或身體不舒服，建議不要參加，旅途中如有不適，也應向師長報告。雖然校園逐步解封，但仍要有防疫警覺；依規定車程中要全程戴口罩，包括在車上唱歌也要戴口罩，用餐時採公筷母匙，保持個人衛生，勤洗手。

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