不滿被指獨占軍糧生意賺2.4億 立委翁重鈞上訴再吞敗

國民黨立委翁重鈞。（資料照）

2023/03/01 17:46

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨立委翁重鈞不滿民進黨立委蔡易餘指他藉立委身分壟斷軍糧業務賺取暴利11億，提告求償，蔡易餘一審被判賠20萬元。蔡易餘得知後，受訪指翁重鈞藉立委職權，使家族事業獨占國防部軍糧生意，24年來至少賺2.4億，再被提告求償50萬元，一審認為蔡易餘聲明所述內容尚非憑空捏造，已盡合理查證，判決駁回，翁重鈞提起上訴，高等法院認為蔡易餘所言並非毫無根據，且此為可受公評之事，今天仍判決駁回。可上訴。

立委翁重鈞首先提告指控，立委蔡易餘2016年12月28日在立法院召開記者會，及隔天於電視政論節目中指出，翁重鈞家族經營的玉豐糧食公司，以特權取得二氧化碳包裝機，承辦軍糧業務，且向農民以每公斤新台幣27元收購，再以47元轉賣，20年來累積獲利11億元，蔡易餘的說法使他名譽受損，提告求償精神慰撫金200萬元，並登報道歉。

台北地院2019年4月16日宣判，認定蔡易餘未經合理查證，須賠償20萬元，不必登報道歉。

不料，蔡易餘當天得知判決結果，發表聲明，內容提及翁重鈞以立委職權使家族事業取得台灣省政府糧食局白米密封包裝機等設備，從1995年起獨占國防部軍糧生意，24年來至少賺取2.4億元。翁重鈞再度提告，求償50萬元及登報道歉。

台北地院認定，蔡易餘本意應在陳述玉豐公司以二氧化碳密封包裝技術標得相關機械、公糧業務後，累計可賺取費用，並未於言詞中刻意強調玉豐公司僅以「軍糧業務」獲取不當暴利，無法認定蔡易餘有以不實言論侵害翁重鈞名譽權的主觀惡意。此外，蔡易餘聲明所述內容尚非憑空捏造，已盡合理查證，判決駁回。翁重鈞不服，上訴高等法院。

高院審理認為，蔡易餘相關言論內容，是針對前案判決結果，表達該案承審法官未採納其論點、未深入探究翁重鈞的立委職權與玉豐公司（前身為玉豐碾米廠）取得軍糧業務的關連、判決結論並非正確等觀點，並非針對翁重鈞個人的言行所做的事實陳述或意見表達，並未對翁本人社會評價有所貶損。

再者，依蔡易餘提供事證，可以證明玉豐公司於1991年間向軍方陳情成功，於1995年間向政府機關標得白米密封包裝機等設備，並自1996年2月起辦理軍糧白米密封包裝業務至今。而翁重鈞擔任立委多年，其家族事業是否藉由其任職立委時的職權取得軍糧業務，有無利用其立委職權影響政府機關辦理政府採購業務，屬可受公評之事。

高院也指出，玉豐公司受農糧署委託辦理公糧業務，於2017年度所請領的收購稻穀手續費、加工費、保管費、包裝費合計1395萬多元，且自2014年至2019年每年的委託業務費為1100多萬至1800多萬元不等，可見蔡易餘推估玉豐公司自1995年以來24年共賺取2億4000萬元，並非毫無根據，並未侵害翁重鈞的名譽權，判決駁回。

此外，蔡易餘在前案指翁重鈞家族賺軍糧獲利的民事案件，一審判蔡易餘須賠20萬元，高等法院改判蔡易餘須賠20萬元並須登報道歉，上訴後，目前由最高法院審理中。

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