國民黨議員提案停辦北市官方228追思會 王世堅：徹底反對

台北市議員王世堅說，他尊重鍾沛君議員的看法與提案，但他完全不接受並徹底反對。（記者楊心慧攝）

2023/03/01 16:59

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安昨天以市長身分為二二八事件道歉，但遭民眾抗議，要求下跪道歉，國民黨台北市議員鍾沛君將提案台北市明年起停辦官方二二八追思會，主張改由文化局、教育局舉辦相關議題講座，理性審視二二八，「杜絕政治極端份子與投機者年年消費」。但二二八受難家屬、民進黨議員王世堅認為，官方每年一次舉辦二二八追思活動，帶領台灣人共同記取這慘痛的歷史教訓，同時緬懷二二八受難者過去的犧牲奉獻，這是正確的。

王世堅說，他尊重鍾沛君議員的看法與提案，但他完全不接受並徹底反對，這提案原本立意良善，希望弭平歷史悲難，但如果歷史真相在元凶、加害者無法承認道歉時，歷史真相就應該被追究，受難家屬盼望公布最終元凶、真相，轉型正義要徹底，但現在元凶的圖騰在全國都有，甚至還被崇拜，應該要透過社會討論處理，不能反而怪罪受難者家屬。

王世堅強調，二二八事件讓大家知道威權體制的可怕，更是段傷痛的歷史過往，不該僅用簡單一兩句話，當70多年前的加害事件歷歷在目，甚至受害者家屬獲後來都還在世時，不應該去說是家屬要刻意放大，尤其是多數家屬心靈上沒獲得真正慰藉。

王世堅說，受難家屬有原諒的權利，但擁有權力者不能說市長、總統都道歉了，你還想要怎麼樣？他認為，受難家屬有條理、也有權利追討歷史真相，還被汙衊，這根本是對他們的二度傷害。

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