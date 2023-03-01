追思辜寬敏 林佳龍：我們接棒「邁向正常國家，守護民主台灣」

總統府秘書長林佳龍前往悼念辜寬敏，留言提及「敬愛的辜老：您愛台灣，台灣愛您，我們接棒：邁向正常國家，守護民主台灣」。（記者陳鈺馥翻攝）

2023/03/01 16:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏2月27日辭世，享耆壽97歲。前總統陳水扁今日下午前往台灣制憲基金會追思，留言寫下「永懷辜資政精神不死，制憲之路將追求走下去」。監察院長陳菊寫道，「辜資政，感謝您對台灣主體性的堅持與守護，一路好走」，簡單致意後離開。

總統府秘書長林佳龍下午也前往悼念，留言提及「敬愛的辜老：您愛台灣，台灣愛您，我們接棒：邁向正常國家，守護民主台灣」；前總統府秘書長陳唐山前往追悼，僅簽名未留言。

林佳龍受訪表示，大家抱著非常懷念的心情來看辜老，送辜老最後一程。辜老年輕時就敢挑戰當權、不畏威權，時常鼓勵後輩，為年輕人種下一顆種子，在很多年輕人生命中茁壯，也影響他很多。

林佳龍指出，對辜老最深印象是「愛台灣」精神，推動台灣邁向正常國家，一個人生命不用年齡來看，而要看它的精神，這種精神會化作春泥，就像他所寫的留言一樣，邁向正常國家，守護民主台灣，「我們會接棒繼續向前走」。

另外，華府智庫「2049計畫研究所」共同創辨人、現擔任主席的薛瑞福（Randall Schriver）今日發布聲明，代表該所對辜寬敏的逝世致上深切哀悼之意。

薛瑞福指出，在台灣民主化進程中，辜寬敏作為台灣精神與毅力的象徵，極其慷慨大方。感念辜寬敏的仁慈、友誼與指引，以及他打造正常、穩定及有建設性美台關係的熱忱；辜寬敏致力強化美台關係，其努力為2049計畫研究所工作奠下基礎。

薛瑞福提及，辜寬敏的離開是世人的重大損失，他將受到深切懷念，「我們的思念和祈禱，與辜寬敏的家人、朋友及許多生命曾被他觸動的人同在」。

台灣制憲基金會開放社會各界追思辜寬敏精神與理念，3月1日至5日前每日上午9時至晚間7時，地址為台北市中山區松江路266號3樓。

總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏2月27日辭世，享耆壽97歲。（台灣制憲基金會提供）

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