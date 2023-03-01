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    疫後特別預算 賴清德令民進黨幫忙宣傳

    民進黨今（1）日召開中常會，新聞部主任張志豪會後進行轉述。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨今（1）日召開中常會，新聞部主任張志豪會後進行轉述。（記者叢昌瑾攝）

    2023/03/01 16:36

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中常會下午邀請行政院副院長鄭文燦就「疫後特別預算」專案報告，據轉述，副總統暨民進黨主席賴清德會中表示，好的政策也需要好的宣傳配套，責成黨部相關部門製作更好理解的圖卡、短影音宣導，讓民眾踏實地知道政府照顧民眾的政策。

    據民進黨新聞部主任暨發言人張志豪會後轉述，賴清德會中表示，感謝立法院民進黨團和各政黨的支持，在非常短的時間內三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」；蔡總統也在同天簽署公布，行政院會隨後在2月23日通過這項特別預算案，送請立法院審議，期待行政院團隊和朝野黨團一起努力讓預算能夠儘速三讀通過。

    賴清德表示，大家都知道，受到過去幾年疫情的影響，大家在生活、經濟、企業的經營都非常辛苦。為了減輕民眾的負擔，讓產業、企業能盡快恢復元氣，政府在條例及預算上都是以加快程序、盡快執行，來達到照顧人民為目標。因為只有民眾安心、社會安定，台灣才能穩健邁向疫後復甦的道路，才能讓我們的整體經濟、社會韌性及應變能力達到更好的階段。

    賴清德指出，這次的預算內容，除了普發現金之外，還有挹注勞健保基金以及撥補台電、與強化經濟與社會韌性等三大主軸，不但切合台灣當前經濟發展需要，也是行政團隊因應未來全球經濟情勢發展，以及全面性的考量台灣社會各層面需求所提出的方案。

    賴清德也提及，有好的政策也要有好的宣傳配套，對此他要請黨部相關部門，製作讓民眾更好理解的圖卡、短影音等簡易易懂的宣導形式，利用多元的管道來向社會大眾說明，讓政府照顧民眾的政策除了落實，更要讓民眾心裡能踏實的知道。

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