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    司法官出包送懲戒 職務法庭擬改公開審理

    司法院1日說明立法計畫。（記者吳政峰翻攝）

    司法院1日說明立法計畫。（記者吳政峰翻攝）

    2023/03/01 16:40

    〔記者吳政峰／台北報導〕現行「法官法」規定，職務法庭審理司法官違失案件採「不公開審理」，與「公務員懲戒法」的公務員違失案應行「公開審理」相衝突，司法院為求落實透明，提出修正案齊一改為公開審理，立法院司法及法制委員會1日審理後認爭議不大，無須黨團協商，通過初審。

    法官法與公懲法原本都規定案件應秘密審理，但屢遭質疑黑箱護航，司法院遂於2020年間修正公懲法，先把公務員懲戒案件改為公開審理，再提出法官法修正案，試圖把制度齊一化，即不論公務員或司法官，只要是懲戒案件，一律公開審理，避免爭議。

    草案在立法院躺了2年多，司委會1日排審，委員們對此並無太大意見，均認懲戒案件既然已經法庭化，就應比照其他訴訟案件採公開審理，原則上應公開法庭，草案通過初審，免送黨團協商。

    但案件若有「妨害善良風俗之虞」、「所涉個案的處理程序依法律規定不公開」、「涉及法律規定應秘密的事項」、「當事人聲請不公開，法院經聽取他造當事人、辯護人、代理人或輔佐人的意見後予以許可」等4種情況，合議庭可裁定不公開。

    司法院說明，為落實司法透明，參考公懲法已將公懲案件改以公開審理為原則，故配合修正職務法庭審理案件應以「公開」為原則；另因檢察機關名稱已去法院化、律師法亦已變更律師公會全國聯合會的名稱，一併配合修正。

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