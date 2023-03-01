讀碩博士最高月領2至4萬 台師大成立跨域科技產創學院

台師大宣布成立跨域科技產創學院，今年9月開始招生。（台師大提供）

2023/03/01 16:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕為培育國家重點產業所需人才，台灣師範大學宣布成立「跨域科技產業創新研究學院」，納入AI跨域應用、綠能科技與永續治理等2項重點內容，並集結政府及12家企業每年投資逾億元，估計碩博士班學生每月最高可領到2至4萬元獎金，還能與業界接軌，預計今年9月開始招生。

台師大指出，產創學院計畫近期獲教育部核准通過，結合科技與工程學院、理學院的研究能量，共將招收52名碩博士生，今年9月入學，透過業師與教師合開課程及指導學生，碩士生每年最多可領24萬元、博士生最多48萬元獎學金，還提供產業實習及就業保障，報名日期從本月7日至16日。

台師大提到，產創學院與多家產業結盟，提供學生合作培育計畫，幫助學生更快速融入產業生態系統。參加培育計畫並成功媒合的學生，每月將可獲得博士生最高4萬元獎學金、碩士生最高2萬元獎學金，希望透過計畫與資金的培育，不僅能提供學生經濟上的支持，同時，也能夠讓學生更加貼近產業，進一步培養具有實戰能力的專業人才。

台師大表示，「AI跨域應用研究所」的主要研發方向在人工智慧、物聯網科技、智慧製造技術等，與企業合作技術開發及研究主題，包含「智慧影音處理」、「人工智慧晶片設計」、「智慧物聯網科技應用」、「智慧光電系統設計」及「智慧資安技術發展」，培育產業實務所需人才。另透過產學合作機制與企業聯手開發下世代的人工智慧創新應用，加速孵育智慧系統整體解決方案，進軍國際市場。

而「綠能科技與永續治理研究所」的主要研發方向則從發展新興能源至新世代替代能源，再延伸到智慧電網系統、儲能科技、節能科技等，積極拓展綠能及型塑資源永續的精神，透過產學合作機制與企業共同建立跨域綠能應用平台，培育綠能高階人才及健全綠電參與制度。

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