為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    讀碩博士最高月領2至4萬 台師大成立跨域科技產創學院

    台師大宣布成立跨域科技產創學院，今年9月開始招生。（台師大提供）

    台師大宣布成立跨域科技產創學院，今年9月開始招生。（台師大提供）

    2023/03/01 16:31

    〔記者楊綿傑／台北報導〕為培育國家重點產業所需人才，台灣師範大學宣布成立「跨域科技產業創新研究學院」，納入AI跨域應用、綠能科技與永續治理等2項重點內容，並集結政府及12家企業每年投資逾億元，估計碩博士班學生每月最高可領到2至4萬元獎金，還能與業界接軌，預計今年9月開始招生。

    台師大指出，產創學院計畫近期獲教育部核准通過，結合科技與工程學院、理學院的研究能量，共將招收52名碩博士生，今年9月入學，透過業師與教師合開課程及指導學生，碩士生每年最多可領24萬元、博士生最多48萬元獎學金，還提供產業實習及就業保障，報名日期從本月7日至16日。

    台師大提到，產創學院與多家產業結盟，提供學生合作培育計畫，幫助學生更快速融入產業生態系統。參加培育計畫並成功媒合的學生，每月將可獲得博士生最高4萬元獎學金、碩士生最高2萬元獎學金，希望透過計畫與資金的培育，不僅能提供學生經濟上的支持，同時，也能夠讓學生更加貼近產業，進一步培養具有實戰能力的專業人才。

    台師大表示，「AI跨域應用研究所」的主要研發方向在人工智慧、物聯網科技、智慧製造技術等，與企業合作技術開發及研究主題，包含「智慧影音處理」、「人工智慧晶片設計」、「智慧物聯網科技應用」、「智慧光電系統設計」及「智慧資安技術發展」，培育產業實務所需人才。另透過產學合作機制與企業聯手開發下世代的人工智慧創新應用，加速孵育智慧系統整體解決方案，進軍國際市場。

    而「綠能科技與永續治理研究所」的主要研發方向則從發展新興能源至新世代替代能源，再延伸到智慧電網系統、儲能科技、節能科技等，積極拓展綠能及型塑資源永續的精神，透過產學合作機制與企業共同建立跨域綠能應用平台，培育綠能高階人才及健全綠電參與制度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    （影音）1967年李泰祥、李哲洋、劉五男採集錄製 部落原音旅德56年重回馬蘭
    2023/02/12 18:26

    （影音）1967年李泰祥、李哲洋、劉五男採集錄製 部落原音旅德56年重回馬蘭
    全球大學「教育研究領域」 台師大排名第9
    2023/02/03 13:59

    全球大學「教育研究領域」 台師大排名第9
    獨家》藍營新北市議員碩士論文涉抄襲 台師大證實將進行審定
    2022/10/18 19:50

    獨家》藍營新北市議員碩士論文涉抄襲 台師大證實將進行審定
    新北議員陳偉杰被控論文抄襲 台師大：收到檢舉後審議
    2022/10/06 16:26

    新北議員陳偉杰被控論文抄襲 台師大：收到檢舉後審議
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播