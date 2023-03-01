總統府：「全動法」平時不適用、管制媒體指控非事實

國防部日前預告「全民防衛動員準備法修正草案」修法進度，遭國民黨指控是要箝制言論自由。總統府對此回應，「全動法」只適用在實施動員時期的「戰時」，平時並不適用，絕對不會影響或損及人民的自由與權益，所謂管制媒體的指控也並非事實。示意圖。（資料照）

2023/03/01 16:44

〔記者陳昀／台北報導〕國防部日前預告「全民防衛動員準備法修正草案」修法進度，遭國民黨指控是要箝制言論自由。總統府對此回應，「全動法」只適用在實施動員時期的「戰時」，平時並不適用，絕對不會影響或損及人民的自由與權益，所謂管制媒體的指控也並非事實，重點在於確保正確訊息的傳遞，目前修法並無時間表，國防部也會參酌各界意見審慎評估，期盼社會各界理性討論，切莫被似是而非的言論誤導。

總統府發言人林聿禪針對外界疑問列出四點回應，首先「全動法」只適用在實施動員時期的「戰時」，「平時並不適用」，絕對不會影響或損及人民平時之自由與權益。

其次，外界指稱此項修法意圖「動員學生參戰」、「使學生製造武器」等，皆非事實。並且，國防部及相關部會已澄清，依法戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非學校防護團之服勤範圍，部分媒體相關報導並非事實。

第三，林聿禪表示，這項修法與「數位中介服務法」草案無關，所謂管制媒體的指控也並非事實；重點在於確保戰時正確訊息的傳遞，避免錯假訊息擾亂民心。

第四，這次修法是國防部為完備法制、確保國家安全所啟動的修法程序。修法並無時間表，也仍在預告階段，對於各方所提出的意見，國防部將會參酌意見、審慎評估，再依程序陳報行政院。

最後，林聿禪強調，政府致力於維持台海及區域的和平穩定，關於這項修法，除持續進行跨部會協調外，也要凝聚共識做好社會溝通工作。世界各民主國家均強調平時要能周全整備，戰時方能有備無患，期盼社會各界能夠理性討論，切莫被似是而非的言論誤導。

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