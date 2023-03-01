為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    總統府：「全動法」平時不適用、管制媒體指控非事實

    國防部日前預告「全民防衛動員準備法修正草案」修法進度，遭國民黨指控是要箝制言論自由。總統府對此回應，「全動法」只適用在實施動員時期的「戰時」，平時並不適用，絕對不會影響或損及人民的自由與權益，所謂管制媒體的指控也並非事實。示意圖。（資料照）

    國防部日前預告「全民防衛動員準備法修正草案」修法進度，遭國民黨指控是要箝制言論自由。總統府對此回應，「全動法」只適用在實施動員時期的「戰時」，平時並不適用，絕對不會影響或損及人民的自由與權益，所謂管制媒體的指控也並非事實。示意圖。（資料照）

    2023/03/01 16:44

    〔記者陳昀／台北報導〕國防部日前預告「全民防衛動員準備法修正草案」修法進度，遭國民黨指控是要箝制言論自由。總統府對此回應，「全動法」只適用在實施動員時期的「戰時」，平時並不適用，絕對不會影響或損及人民的自由與權益，所謂管制媒體的指控也並非事實，重點在於確保正確訊息的傳遞，目前修法並無時間表，國防部也會參酌各界意見審慎評估，期盼社會各界理性討論，切莫被似是而非的言論誤導。

    總統府發言人林聿禪針對外界疑問列出四點回應，首先「全動法」只適用在實施動員時期的「戰時」，「平時並不適用」，絕對不會影響或損及人民平時之自由與權益。

    其次，外界指稱此項修法意圖「動員學生參戰」、「使學生製造武器」等，皆非事實。並且，國防部及相關部會已澄清，依法戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非學校防護團之服勤範圍，部分媒體相關報導並非事實。

    第三，林聿禪表示，這項修法與「數位中介服務法」草案無關，所謂管制媒體的指控也並非事實；重點在於確保戰時正確訊息的傳遞，避免錯假訊息擾亂民心。

    第四，這次修法是國防部為完備法制、確保國家安全所啟動的修法程序。修法並無時間表，也仍在預告階段，對於各方所提出的意見，國防部將會參酌意見、審慎評估，再依程序陳報行政院。

    最後，林聿禪強調，政府致力於維持台海及區域的和平穩定，關於這項修法，除持續進行跨部會協調外，也要凝聚共識做好社會溝通工作。世界各民主國家均強調平時要能周全整備，戰時方能有備無患，期盼社會各界能夠理性討論，切莫被似是而非的言論誤導。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    打壓異己！俄立法箝制新聞自由最高關15年 外媒陸續宣布暫停作業
    2022/03/05 10:57

    打壓異己！俄立法箝制新聞自由最高關15年 外媒陸續宣布暫停作業
    香港保安局長擬立法監管媒體 記協痛批侵蝕僅存新聞自由
    2020/07/30 23:55

    香港保安局長擬立法監管媒體 記協痛批侵蝕僅存新聞自由
    破壞台灣自由！中國又被點名 耿爽：不實之辭
    2019/12/17 01:22

    破壞台灣自由！中國又被點名 耿爽：不實之辭
    又是假訊息！總統府前有抗議？ 查核網：2016舊影片
    2019/11/30 00:52

    又是假訊息！總統府前有抗議？ 查核網：2016舊影片
    自由限時批》公民有拒絕被媒體洗腦的自由！
    2019/03/30 17:12

    自由限時批》公民有拒絕被媒體洗腦的自由！
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播