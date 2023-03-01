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    今年補班太頻繁 人事總處：未來調整放假補班次數將不超過3次

    今年因調整連假導致補班日高達6天。（取自行政院人事總處網站）

    今年因調整連假導致補班日高達6天。（取自行政院人事總處網站）

    2023/03/01 16:13

    〔記者鍾麗華／台北報導〕今年因調整連假，導致補班日高達6天，民眾抱怨連連，對此，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天受訪時表示，將在5月底前修正「政府機關調整上班日期處理要點」，希望尋求最大公約數，盼補班次數可以不超過3次。

    蘇俊榮說，「政府機關調整上班日期處理要點」是2013年訂定的，至今已10年，過去運作以來都還順利，但今年比較特殊，補班日多達6天，在未修改處理要點的情況下，其實一直到2029年補班日都不會超過3次，但2030年會像今年一樣要補班6天。

    蘇俊榮指出，既然民眾對補班有不同聲音，政府是有機體，會隨著民眾聲音做調整，也會與時俱進，不是鐵板一塊，因此人事總處將在5月底前，邀集交通部、教育部、勞動部、金管會、經濟部等相關部會，共同討論，提出幾個修正方案後，再簽給行政院勾選決定。

    蘇俊榮強調，目前應會朝尋求最大公約數、降低補班日方向研擬。他也提到，除夕前一天的小年夜是否調整放假，涉及紓解返鄉人潮與交通，不過，在不修現行規定下，未來10年內有7年小年夜會調整休假，而民眾比較在意小年夜、清明節、端午節還是中秋節？也會作為調整休假與補班的考量。

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