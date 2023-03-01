業者抗議無人機納管資安驗測 民航局、NCC回應了

無人機廠商和職業工會代表抗議要求先有配套措施和產業鏈，再來規範資安檢測。（記者李惠洲攝）

2023/03/01 20:25

〔記者丁奕／台北報導〕無人機資安聯合驗測實驗室今天（1日）在高雄揭牌，現場聚集多家無人機業者抗議、陳情，遞交陳情書給民航局的「無人機發展聯合自救」說，現正要推行的規範無完整配套，也不符合實務，扼殺國內無人機發展。民航局回應，法律規劃方向是資安認證應由製造商、進口商送檢，並非要消費者送檢，而組裝機或改裝機是否要再送驗，還要再討論。NCC則說，沒有單獨對無人機認證，只針對無人機通訊模組的射頻器材認證。

行政院2月中旬跨部會議討論，決定無人機不分重量，全面納管。除原有飛安檢驗、商品檢驗，也要增加資安驗證。包括民航局要針對飛手和飛行申請計畫管理，數位部負責資安驗證，經濟部做商品檢驗、NCC做射頻標準驗證，驗證結果彙整在民航局系統，全部合格才可以放飛。

無人機發展聯合自救遞交的陳情書指出，他們支持台灣製造無人機，但希望政府先有配套及產業鏈再要求，且要求資安認證應由製造商、進口商送檢，而非消費者送檢，負擔15萬至50萬的高額檢測費。

無人機發展聯合自救強調，他們很重視資安方面的規劃，也理解資安的重要性，但如今草率通過的政策，將導致半年以上無合法無人機可供使用。同時也認為無人機資安應分級管理，涉及國防、機場等重要用途，自然可要求資安；但用於農漁業產銷、行銷觀光、救災救難等用途的無人機，沒有資安管制的必要。

無人機業者說，本次資安規範根本是「拿軍用的資安規定套在民用無人機」，規範竟要求無人機要有抗干擾的能力，質疑若只是拍學校運動會等沒有洩密疑慮的活動，真的需要如此高規格的資安規範嗎？若強行要求，只會阻礙國內無人機產業發展。

民航局3月7日將辦理「遙控無人機管理規則｣部分條文修正草案說明會，其中將規定114年7月後所有無人機皆須通過資安檢測，且機關、學校、法人活動的無人機應具備資安檢測合格證明。

民航局飛航標準組組長吳家珍說，目前法律規劃的方向是資安認證應由製造商、進口商送檢，並非要消費者送檢，至於組裝機或改裝機是否要再送驗，則還要再討論。

無人機發展聯合自救指出，若未能收到滿意答覆，不排除3月7日再到民航局抗議。

有關無人機的射頻認證，NCC則說，沒有單獨對無人機認證，NCC只針對無人機通訊模組的射頻器材認證，例如遙控無人機的頻段是2.4GHz ，傳輸畫面的頻段則是5GHz ，須確保不會干擾通訊才會認證，目前NCC認可30家實驗室可以測試，其中有14家可以發證。

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