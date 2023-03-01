國立大學招生增千名 社會組填志願難度卻增

國立大學今年招生增加千名，但社會組填志願難度卻增加。（資料照）

2023/03/01 16:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕112學測日前放榜，學子都在傷腦筋如何填志願。大學問網站也針對今年整體升學情況進行分析，雖今年國立大學招生名額增逾千名，但95％以上增加名額都屬於自然組；在少子女化減少社會學群招生名額，及技職生跨考多數選考國、英、社及數B者多等因素影響下，社會組考生選擇志願的難度將提高。

根據大學問網站資料，今年國立大學招生名額4萬2418人，較去年的4萬1405人增加1013人，其中以工程學群增加最多達997名、資通訊學群增加604名、大眾傳播學群增加398名、醫藥衛生學群增加289名、管理學群增加256名。

大學問網站執行長魏佳卉指出，對於社會組考生而言，非但沒有配合國家政策國立大學資通訊增額錄取的紅利，還得面對私立大學因應少子化減招，以及調整科系招生名額，其中減少最多的學群皆為社會組學群；加上重考生增加，以及技高考生跨考多數選考國、英、社及數B居多，今年自然組加考社會科的人數也增加，造成社會組考生選志願難度增加。

魏佳卉也分析今年大學選填志願的6大趨勢，首先是「台成清交招生人數持續成長」，主要增加資通訊、半導體、機械等相關科系招生名額；而總體來說「國立大學增額工程學群和資訊學群最多」，絕大多數是電機、資工、機械、材料等工程學群和資訊學群。

此外，反應未來智慧醫療產業的人才需求，「智慧醫療和衛護人才需求增加」；在文科方面，教育學群、文史哲學群、外語學群的名額減少並轉移，形成「大眾傳播學群名額大幅增加」；而面對金融業轉型，「數位轉型是商學院的亮點」；最後，在運動產業發展下，「運動產業需要整合型人才」也對相關科系帶來機會。

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