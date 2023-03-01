疫苗整備與採購決策 監院促請政院督促衛福部檢討改善

監委要求行政院督促衛福部對於新冠肺炎疫苗的整備與採購決策及作業程序未臻周妥之處，進行檢討改善。（資料照）

2023/03/01 16:43

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今指出，監院社福衛環委員會2月22日通過監委林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑所提調查報告，要求行政院督促衛福部對於新冠肺炎疫苗的整備與採購決策及作業程序未臻周妥之處，進行檢討改善。查案監委指出，應確實檢討此次新冠疫苗無法滿足國人接種需求的各項因素，作為日後因應新興傳染病流行的疫苗政策決策及執行採購時程參考。

查案監委指出，武漢肺炎疫情世界爆發後，台灣因為疫情平穩，民眾接種疫苗意願不高，故我國向國際疫苗廠採購及簽約之當時，時程較其他國家為晚，而且採購數量相對較少，致非屬國際疫苗廠優先供貨的國家。

監委表示，到2021年5月疫情艱難時刻，疫苗到貨數量僅87萬餘劑，迄同年7月底前，到貨數量約951萬餘劑，其中586萬餘劑是國際友人捐贈。因此指揮中心雖緊急應變，透過外交部協助爭取國際捐贈，確為不得不然之舉，允應確實檢討此次新冠疫苗無法滿足國人接種需求之各項因素，作為日後因應新興傳染病流行之疫苗政策決策及執行採購時程之參考。

監委指出，監委指出，行政院於2020年7月確定我國疫苗來源包括「自研自製」的管道，食藥署即規劃視疫情急迫情形及緊急公衛需求，必要時給予EUA，並曾邀集高端、國光及聯亞等3家研發COVID-19疫苗業者參與。

然而，監委提到，迄今國際間承認高端疫苗的國家僅有10國，主要原因應是未有傳統第三期臨床試驗之結果證明其療效，國際認證之進展相當有限，部分國人因此對其保護力有所質疑，已不利國內疫苗產業之發展。未來倘有類似情況，衛福部應以本次疫情經驗為鑑，研酌於契約中擬訂業者取得相關國際認證等適當條件，以促使國內業者盡最大努力，提升民眾信心。

至於緊急採購，監委表示，衛福部及工程會允應就此次武漢肺炎疫苗之採購經驗，通盤檢討緊急採購之相關規範，其授權範圍應具體明確，採購程序及機制容許相當之彈性，完備緊急採購之法令規範及辦理程序，使公務員不致進退失據，得及時依專業判斷為適當之採購。

另外，監委指出，衛福部允應培養國內具備國際採購專業之人員，研酌如何結合各部門專業人力，共同協助處理，提升緊急採購之專業能力。

針對民間捐贈疫苗部分，監委提到，鴻海及永齡基金會於2021年6月1日委託台康公司檢附相關文件向食藥署申請500萬劑BNT疫苗專案輸入，6月10日補件，當時並未取得BioNTech公司同意供貨之證明文件，但食藥署仍於6月12日許可有條件專案進口，其但書包括BioNTech公司出具同意供貨之證明書等；台積電亦於2021年6月10日主動至疾管署拜會，表達捐贈疫苗意願。

但是，監委指出，衛福部於2021年7月11日晚間完成簽署程序，與國人對加速取得疫苗之期待有所落差，甚至引起外界之質疑與抨擊。衛福部允應檢討此次民間企業、團體捐贈疫苗之行政流程及證明疫苗來源及品質之相關文件，建立捐贈疫苗與藥品之處理機制。

針對外界指出疫苗案在去年12月就已經在監院審查，監察院指出，去年12月21日經監院社會福利及衛生環境委員會進行審查，經與會監委嚴謹討論，認有再予補充論述之需要。為確保調查報告之周全，斟酌各項意見，修正調查報告內容之部分文字後，再行送會審查，本案處理進度均符合相關規定。

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