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    台馬海纜雙斷影響通訊 馬祖居民2月行動月租費全免

    NCC副主委翁柏宗表示，5大電信業者將對馬祖居民上網、通訊受影響做出補償。（記者丁奕攝）

    NCC副主委翁柏宗表示，5大電信業者將對馬祖居民上網、通訊受影響做出補償。（記者丁奕攝）

    2023/03/01 15:35

    〔記者丁奕／台北報導〕台灣、馬祖間的兩條海纜，分別於2月2日、8日先後斷裂，導致馬祖居民行動通訊、固網皆大受影響。國家通訊傳播委員會（NCC）副主委、發言人翁柏宗表示，五大電信的行動通訊用戶只要帳單、戶籍地址在馬祖，且2月份只要曾經在馬祖地區的基地台註冊過，即全免2月份月租費。

    翁柏宗指出，非馬祖居民，只要2月份到過馬祖都會依在馬祖的天數，按比例減免。而馬祖居民的固網包含：電路出租、MOD、HiNet，2、3月的月租費也都全免，4月份則要視海纜維修狀況，因最快4月中海纜維修船可抵台。

    翁柏宗強調，此為電信業者會「主動」減免月租費，只要民眾有到過馬祖，都會在馬祖的基地台註冊，而電信業者也會主動幫民眾扣出應繳交的費用，民眾不必另外申請。

    台馬海纜微波擴容也正在進行中，翁柏宗指出，預計3月中旬能將微波容量從2.2Gbps擴充1.6Gbps，變為3.8Gbps，他也感謝中華電基層的工作人員上山下海，上到陽明山竹子湖，下到馬祖東引。將25噸重的吊車、直徑4.5公尺，950公斤微波設備運到東引，中間也數度遭遇強風，導致工程暫停，正克服困難施工中，未來也會分階段持續擴增。

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