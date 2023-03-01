外來種入侵合歡山區 台灣高海拔原生種植物恐滅族

學者表示，合歡山有許多高山特有原生種植物，然而因為人類遊憩與公路工程等影響，造成外來種植物大舉入侵、攻城掠地，恐造成這些在地特有植物的滅絕。（資料照）

2023/03/01 15:38

〔記者楊丞彧／台北報導〕省道台14甲線後段蜿蜒於太魯閣國家公園西南隅3000公尺以上合歡山區，31.325公里處的武嶺海拔3275公尺，更是全國公路最高點，成為國人親近高山的捷徑。同時，這片山域也是許多台灣高海拔原生種植物的家。然而，學者憂心示警，近年因道路工程以及人為干擾影響，造成許多外來種中低海拔植物入侵，且逐漸擴張勢力據地為王。這些冰河期後孑遺的珍貴高海拔原生植物，正面臨嚴重生存危機。再不採取行動，恐面臨滅族命運。

時代力量立委陳椒華今（1）日召開記者會，與台灣大學生命科學系教授王俊能、台灣生態學會理事楊國禎副教授、台灣原生植物保育協會理事長呂文賓共同為高山原生種植物請命。

王俊能指出，台灣開花植物約有3600種，其中約900種、四分之一為台灣特有種，而超過3000公尺以上的高山地區，特有種比例更達50%。然而，高山地區的生態系相當脆弱，隨著全球暖化升溫影響，這些高山特有種植物未來恐無處可逃，只能等著滅絕。除了暖化外，高山公路的護坡工程若種植中低海拔的外來種植物，也嚴重衝擊環境與它們的生存。

王俊能以實際案例指出，在合歡溪上游的一處溪床，原本長滿珍貴的「玉山櫻草」，然而兩年過後，植被面貌完全改變，溪床成為外來種貓兒菊的天下。根據他的推算，外來種一年擴張的面積可達4倍，從2017年到現在已擴張20倍之譜。對於這樣的情形，必須要立刻抑止。

楊國禎表示，公路工程與人類遊憩等一切人類行為，帶來外來種植物入侵，造成高山特有種植物的生育地遭侵佔。台14甲武嶺段植物生育地分為3種，包括未開發的岩壁高山植物區、工程開闢所造成的破壞地次生植物區及外來入侵植物區。近30年來，陸續記錄到超過30種外來植物入侵，包括大羊蹄、西洋蒲公英、白花三葉草、貓兒菊等，且族群越來越大。其中，小風口的合歡山管理站，停車場已經完全遭外來植物攻陷。

楊國禎指出，高山公路的邊坡工程，是外來物種侵入最嚴重之處。施工單位為了水土保持之需，求迅速綠美化，撒下外來強勢物種的種子，例如葦狀羊茅或多花黑麥草，改變當地植被環境，不僅使得原本在地的高山植物無法進駐，甚至成為外來種的前進擴張基地，讓問題更為惡化。他舉例，在台14甲32公里處邊坡工程，不僅撒下多花黑麥草，原本要復育高山百合卻拿東北角的糙莖百合來種，這樣的作法不僅不當，更破壞當地環境。

楊國禎憂心地說，除了武嶺之外，昆陽、松雪樓、滑雪山莊、合歡山管理站周邊區域都有類似情況。昆陽除了復育百合誤種為平地品種，加上工程破壞影響，強勢的虎杖與大羊蹄也大舉入侵。

呂文賓直言，各界花了30年時間，才讓低海拔工程優先種植原生種植物開啟第一步，就是針對台灣原生在地植物進行大量培育。若中高海拔原生植物遭破壞，囿於這些植物沒有種源，可說是沒有特效藥可醫治。因此，他呼籲在進行中高海拔開發時，應邀請學者參與，並請公部門多加留意。

公路總局景觀科長吳雅如回應，後續若有高山護坡相關工程，會透過專家審查落實種子鑑定、專家學者協助以及土壤把關等工作。

內政部營建署國家公園組科長黃子娟表示，國家公園長期以來都很關注外來種入侵問題。我國高山國家公園包括太魯閣、雪霸與玉山。合歡山區位在太魯閣，很早就關注其高山生態部分，因此在國家公園範圍內的工程，如果要做環境影響評估，或是預先評估環境影響，都會建議以原生種植物為植栽物種。另在園區範圍內，若有發現其他機關種植其他外來種植物，也會去進行溝通及會勘。

陳椒華強調，若因人類遊憩或工程不當施作造成本土特有物種多樣性遭破壞，對台灣而言將是損失慘重。因此，她要求各單位在一個月內針對3000公尺以上地區因工程、遊憩等因素造成的外來種入侵現況進行盤查，並提出改善對策。她也建議，未來相關工程合約，要明文禁止施灑外來種植物種子。

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