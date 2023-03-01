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    南投縣府遲移付懲戒涉貪公務員 民進黨質疑林明溱「又黑又貪」

    民進黨副秘書長黃建嘉今質疑，正參選南投縣第二選區立委的前縣長林明溱（右）涉嫌包庇貪官。（資料照）

    民進黨副秘書長黃建嘉今質疑，正參選南投縣第二選區立委的前縣長林明溱（右）涉嫌包庇貪官。（資料照）

    2023/03/01 15:26

    〔記者陳昀、陳鳳麗／台北報導〕立委鄭運鵬今天質疑南投縣政府遲移付懲戒，導致涉貪公務員獲判免議，主張修法明定移付期限。民進黨副秘書長黃建嘉今對此質疑，正參選南投縣第二選區立委的前縣長林明溱，不但涉嫌包庇貪官，也包庇「黑官特助」兒子林儒彬，可說是「又黑又貪」，請問到底是包庇還是昏庸？

    南投縣府解釋，洪員是信義鄉公所課員，公所去年10月7日和12月30日才函報縣府，縣府也分別在去年10月18日及今年1月9日函轉移送懲戒法院審理。

    黃建嘉表示，林明溱過去競選議員時就曾因為賄選被判刑6個月，敗壞南投的選風；所以上樑不正下樑歪，才會有洪姓官員在縣府裡面作威作福，護航特定廠商得標，壓榨縣民的血汗錢。

    黃建嘉指出，該洪姓官員在2008年時涉嫌將縣府機密資料洩露給廠商，且在不符合規定的文件上核章同意。案件在2016年時，也就是林明溱擔任南投縣長任內，洪姓官員被法院判刑確定。

    可是，林明溱縣府卻沒有依法將該官員「移付懲戒」，所以讓貪污的官員逃過懲戒，還可以按月領退休金，含飴弄孫。

    黃建嘉直言，有罪卻不移送，就是包庇貪官；林明溱包庇的不只有「洪姓貪官」，還有自己兒子的「特助黑官」。南投鄉親都想問，為什麼林明溱的官員可以貪污不用懲罰？為什麼縣長特助林儒彬晚上還可以當建商蓋房子？

    黃建嘉認為，林明溱說謊成性，一定不會承認錯誤。但林明溱如果不承認自己包庇貪官，那就是昏庸無能，連底下官員貪污被判刑都不知道。請問林明溱，是包庇？還是昏庸？

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