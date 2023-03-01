警勤加給近30年未調整 林右昌：已指示黃明昭提出方案

內政部長林右昌。（記者羅沛德攝）

2023/03/01 14:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕警勤加給近30年未調整，國民黨立委游毓蘭今日上午於立院內政委員會質詢時表示，警察預算的編列上往往非常保守，並且常受到杯葛，希望內政部長林右昌為員警爭取出國教育訓練經費，並替轄下的警政署、消防署，與移民署向行政院人事行政總處爭取夜間與假日的超勤加給。

游毓蘭指出，警察在預算編列上都非常保守、拮据，也常常受到杯葛，她去年11月赴新加坡參加國際論壇時，駐星代表梁國新向她分享，保一總隊維安特勤至新加坡接受反恐專業訓練時，竟是使用公假、自費，希望林右昌能站在「警消大家長」的立場，支持警察預算寬列。

林右昌表示，他個人全力支持警消同仁，出國經費只要有需要，都應該給予全力支持，且國際交流對警察的本職學能有助益，對國內治安與打擊犯罪都有益處。

林右昌也指出，他贊成調整警察的超勤加給，他上任後便非常重視同仁的相關福利，已正式指示警政署長黃明昭，就警消福利、加給提出相關方案，並承諾夜間加給的部分也會整體評估。

民進黨立委羅美玲也在內政委員會建議，內政部應研議提高警勤加給10%，讓警察人員在執行勤務時，也能夠得到更相對應的俸給。

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