原能會修正性騷擾申訴要點 新增主委涉案應向行政院申訴

立法院教育委員會委員會，邀請新任原能會主委張靜文做業務報告並備詢。（記者王藝菘攝）

2023/03/01 15:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕原能會前主委謝曉星因性騷擾事件下台，但外界才知原能會辦法竟無法處理首長，立法院更凍結預算要求改善；原能會主委張靜文今（1日）表示，已修正並發布「性騷擾防治申訴調查及懲處處理要點」，修正主委涉性騷事件應向行政院申訴，也增訂吹哨者條款，提供適當協助與訓練等。

原能會前主委謝曉星被行政院認定對女下屬有性別歧視、敵意工作環境等性別騷擾，上月遭免職、謝本人也請辭。但原能會原先的性騷擾申訴要點，不能處理首長涉案情況，遭外界及立法院強力要求改善，立委更凍結相關預算。

原能會今由新任主委張靜文出席立法院並進行業務報告，多名立委紛紛關注原能會如何處理後續機關內的性別平等議題；張靜文表示，已修訂並在今日發布「性騷擾防治申訴調查及懲處處理要點」。

其中，當原能會主委涉性平事件，應向行政院提出申訴，處理程序依行政相關規定辦理；也增訂吹哨者保護機制，避免員工遭到解聘、調職或其他不利處分，同時強化教育訓練，落實性平意識，包含今年規劃性騷擾防治、性別主流化及職場霸凌等主題共7場實體課程，同時公開申訴專線、公共區域確保照明充足，並把性平觀念融入各項業務推動。

張靜文強調，非常重視性別意識，要從基本觀念改變並教育落實；立法委員林宜瑾則提醒，還要注意員工身心狀況，張靜文說，會強化員工關懷、提供諮商與專業輔導等。

原能會主委張靜文表示，已修正發布「性騷擾防治申訴調查及懲處處理要點」，將首長列入性騷事件受理申訴對象。（記者吳柏軒攝）

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