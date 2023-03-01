朱立倫：「全動法」箝制言論、家長與子女恐慌 國民黨不會給過

國民黨主席朱立倫1日主持中常會，針對「全民防衛動員法」與南投立委補選選情，發表評論。（記者張嘉明攝）

2023/03/01 14:31

〔記者施曉光／台北報導〕針對蔡政府打算推動「全民防衛動員準備法」修正，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話指出，該法案已經引起所有民眾疑慮，而且將會箝制言論自由，讓所有被政府準備動員造冊的16歲以上男女與父母恐懼，他強調，國民黨一定要求影響言論自由，以及讓家長與未成年子女恐慌的條文不能通過。

朱立倫表示，根據該草案，政府將可以在平日動員準備時，調查、分析、蒐集媒體從業人員與網際網路的相關資料，而且完全空白授權，台灣如果還有堅持言論自由的人，都應該站出來反對，該法要比數位中介法的問題還要嚴重，全民都應反對空白授權以及政府箝制言論自由。

朱立倫強調，國民黨主張對話與國防兼顧的「2D戰略」，希望藉此避戰，促進兩岸和平，即便要強化國防，也是為了改革目前的軍事訓練方式，改善後備軍人戰力，絕不是要把未成年的學生也動員造冊，而且不分男女，讓大家面對戰爭危害，這讓所有家長與子女都不能接受。

此外，談到南投縣立委補選，朱立倫指出，國民黨候選人林明溱在南投為縣民辛苦努力，是滿意度最高的五星級縣長，但林明溱30年來的努力，快要敵不過民進黨3個月的負面攻擊，蔡政府加上媒體的力量，要把南投立委補選當成台中第2選區立委補選來打，蔡英文總統、民進黨主席賴清德以及行政院長陳建仁的最新戰法，就是從頭到尾的抹黑，贏得勝選，而不是真正為民做事。

朱立倫說，國民黨在南投縣的選情已經非常危急，民進黨已經感受到抹黑、攻擊、造謠有效果，他希望仍有正義感的朋友，大家一起總動員，並呼籲所有南投人要相信自己30年的觀察，不要相信3個月的抹黑，如果民進黨最後成功，將是台灣民主的大退步，也是對南投縣民最大的侮辱。

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