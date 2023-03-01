7旬老翁遇投資詐騙 220萬元定存險被騙走

中正一分局長張嘉煌頒發感謝狀及禮券給攔阻詐騙成功的行員。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/01 14:30

〔記者王冠仁／台北報導〕7旬陳姓老伯透過通訊軟體認識一名「投資專家」，他沒發現對方是詐騙集團假冒，對其投資話術信以為真。詐騙集團謊稱透過某投資平台操作，可以獲利翻倍，老伯不察，跑去銀行要解除220萬元的定存，打算匯入對方指定帳戶，幸虧行員發現異狀通報警方，員警趕來攔阻，老伯才發現自己險些上當。

北市警中正一分局今天公布此案中的詐騙集團犯罪手法，也呼籲民眾詐騙集團經常以投資股票、理財等話術行騙，民眾若要投資應循正當管道，如果遇到類似狀況，可撥打165反詐騙專線或向警方求助。

警方調查，陳姓老伯透過通訊軟體，認識一名自稱是理財專家的網友，對方每天向他吹牛，聲稱透過某投資平台賺了不少錢，還秀出對帳單給陳看。陳沒發現這是詐騙集團的圈套，信以為真，還問對方如何進入平台參與投資；詐騙集團見他上鉤，騙他說只要把錢匯入某帳戶，就能登入平台。

老伯前往台灣銀行總行要解除定存，再將款項匯到某帳戶，行員詢問他解除定存、匯錢的用途，陳交代不清，行員發現異狀於是通報警方。

員警趕來銀行詢問來龍去脈後，發現這是詐騙集團常用的假投資手法，員警與行員苦心勸說，員警更以手機搜尋過去類似的詐騙案例與新聞，並點出對方說詞矛盾之處，陳這才發現自己遇上詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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