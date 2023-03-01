台灣團隊開發離子液體新材料讓鋰電池耐高溫、不易燃

國科會支持陽明交通大學教授張仍奎（左四）與團隊，開發出一系列鋰電池用的離子液體（ionic liquid）電解液，比起傳統，新材料高熱穩定度、低揮發性、不易燃等，大幅提升安全性。（國科會提供）

2023/03/01 13:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕鋰電池是現今最重要的儲電技術，但不時傳有手機爆炸、電動車起火難滅等負面問題；國科會支持陽明交通大學教授張仍奎等團隊，開發出一系列鋰電池用的離子液體（ionic liquid）電解液，比起傳統，新材料高熱穩定度、低揮發性、不易燃等，大幅提升安全性，未來致力產業應用化，已有5家科技公司產學合作。

國科會表示，在各式儲能電池中，鋰電池擁有高能量密度、高功率密度、低自放電率、高充放電庫倫效率等優點，已在各種應用領域成為重要裝置，各國競相投入發展，但也面臨因熱失控的安全問題，包含傳統有機溶劑的電解液，其低熱穩定性、高揮發性，與高度可燃性，使電池有燃燒起火與爆炸威脅，還有高電壓下不穩定與分解，造成電池性能衰退等。

陽明交通大學材料科學與工程學系教授張仍奎團隊在儲能材料領域耕耘逾12年，在國科會長期專題研究與台德鋰電池國際合作計畫等支持，今（1日）公布多項技術進展，包括有高安全性、難燃、耐高溫與高電壓的離子液體電解質材料。

張仍奎解釋，離子液體電解液在鋰電池中扮演在正負電極間傳遞鋰離子的角色，使充放電反應得以進行，是電池中的關鍵材料，團隊對於離子液體的陰陽離子結構設計、鋰鹽配方，以及共溶劑與添加劑選擇等有成果，大幅提升鋰電池的安全性。

其技術特點包含，超過攝氏400度的熱分解溫度，能提高電池熱穩定性，對電極材料與電極基板的腐蝕溶解度低，可提高電池耐用性與可靠度，低易燃性，提升電池安全性等。

張仍奎指出，研發能源相關課題已發表269篇國際期刊論文，國內外專利18件，技轉授權案10件，目前也跟5家科技公司有產學合作與鏈結，包含鋰固態電池之正極與電解質層研發、高安全性耐高電壓離子液體基電解質開發等，未來盼更致力於研發成果的產業應用化，為國內的能源材料研發以及相關產業繼續努力。

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